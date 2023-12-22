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Турок и хорват. Два известных тренера могли возглавить Ворсклу после Скрипника
Пока что ясности с тренером для полтавчан нет
Getty Images/Global Images Ukraine
После того, как "
По информации Sport.ua, на полтавский клуб выходили представители известного турецкого тренера Шенола Гюнеша, которые предлагали услуги своего клиента. Гюнеш недавно покинул "Бешикташ", с которым выбил киевское "Динамо" из квалификации Лиги конференций.
Также была заинтересованность и со стороны хорватских и словенских специалистов, среди которых называлось имя тренера Сречко Катанеца, возглавляющего сейчас сборную Узбекистана.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что с вероятностью в девяносто процентов минимум до лета 2024-го года полтавчан будет возглавлять Сергей Долганский, который сейчас работает с командой с приставкой "и.о.".
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