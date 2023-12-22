Турок и хорват. Два известных тренера могли возглавить Ворсклу после Скрипника

После того, как " Ворсклу " покинул главный тренер Виктор Скрипник, оказалось немало желающих занять вакантную должность.

По информации Sport.ua, на полтавский клуб выходили представители известного турецкого тренера Шенола Гюнеша, которые предлагали услуги своего клиента. Гюнеш недавно покинул "Бешикташ", с которым выбил киевское "Динамо" из квалификации Лиги конференций.

Также была заинтересованность и со стороны хорватских и словенских специалистов, среди которых называлось имя тренера Сречко Катанеца, возглавляющего сейчас сборную Узбекистана.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что с вероятностью в девяносто процентов минимум до лета 2024-го года полтавчан будет возглавлять Сергей Долганский, который сейчас работает с командой с приставкой "и.о.".