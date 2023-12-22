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В Вересе рассказали о зимних сборах. Известны 5 спарринг-партнеров ровенчан
Тренер команды рассказал о зимних планах
nkveres.com
Новоназначенный главный тренер ровенского "
- Олег Николаевич, сейчас команда в отпуске. Когда футболисты и тренерский штаб снова соберутся вместе после каникул?
- В Ровно мы вместе снова соберемся 8 января. 9 и 10 января футболисты пройдут обязательный медосмотр. В течение этих трех дней проведем несколько втягивающих тренировок. С 11 января начинаем полноценную подготовку к весенней части сезона в зале и на тренировочной базе. Это силовая работа на тренажерах, беговые занятия и упражнения с мячом. Возможно, завершением этого этапа собрания станет двусторонняя игра. Над этим еще поразмышляем.
– Когда команда отправится в Турцию? Где будете базироваться?
- В ночь с 19-го на 20 января команда транзитом через Польшу отправится в Турцию. Будем базироваться в отеле неподалеку от Анталии.
– Ранее клуб уже анонсировал пять спаррингов с соперниками из Дании, Латвии, Словакии и Сербии. Как оцениваете соперников?
- Да, уже запланировали матчи с датским "Лонгбю", латвийскими "Аудой" и "Лиепаей", словацким "Златым Моравцем" и сербским "Явором". Над этим работал еще предварительный тренерский штаб команды. Все спарринг-партнеры – хорошие. Это сильнейшие клубы, представляющие элитные дивизионы чемпионатов своих стран. Сейчас работаем над организацией еще одного, а возможно, и двух контрольных матчей в Турции. В Ровно планируем вернуться 17 февраля. Затем начнем целенаправленно готовиться к игре с "Колосом".
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