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Тренер Вереса: У нас сейчас очень хорошая команда. Единственного чего не хватает – веры в себя
Наставник ровенчан рассказал, чего не хватает команде перед весенней части сезона
nkveres.com
Новоназначенный главный тренер ровенского "
– Какие кадровые изменения планируете в команде? Какие позиции нуждаются в усилении?
– Считаю, что сейчас у нас очень хорошая команда. Единственного чего не хватает – веры в себя. Что касается селекции, я здесь не открою чего-нибудь новаторского. Ищем усиление на каждую позицию по созданию качественной конкуренции.
- Что будете пытаться изменить в игре команды?
– Считаю, что говорить сейчас об изменениях в игре – несколько неэтично по отношению к предыдущему тренерскому штабу команды. Да, нужно что-то менять. Но начать следует с психологии. Хочется видеть от футболистов больше эмоций и страсти. Мы обязательно проговорим все это с командой после каникул.
– Какие задачи на вторую часть сезона поставили перед Вами президент и члены наблюдательного совета?
- Основное – решить главную турнирную задачу на этот сезон. Второе – наладить командную игру. Но это уже наша внутренняя кухня. О том, как это сделать – будем говорить с командой. У нас есть ясное видение работы. Теперь нужно хорошо поработать на сборах.
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