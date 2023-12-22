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Тренер Вереса: У нас сейчас очень хорошая команда. Единственного чего не хватает – веры в себя

Премьер-лига
Обновлено

Наставник ровенчан рассказал, чего не хватает команде перед весенней части сезона

Тренер Вереса: У нас сейчас очень хорошая команда. Единственного чего не хватает – веры в себя

nkveres.com

Новина українською

Новоназначенный главный тренер ровенского "Вереса" Олег Шандрук рассказал о возможном зимнем усилении, а также о задачах команды на весеннюю часть сезона.

– Какие кадровые изменения планируете в команде? Какие позиции нуждаются в усилении?

– Считаю, что сейчас у нас очень хорошая команда. Единственного чего не хватает – веры в себя. Что касается селекции, я здесь не открою чего-нибудь новаторского. Ищем усиление на каждую позицию по созданию качественной конкуренции.

- Что будете пытаться изменить в игре команды?

– Считаю, что говорить сейчас об изменениях в игре – несколько неэтично по отношению к предыдущему тренерскому штабу команды. Да, нужно что-то менять. Но начать следует с психологии. Хочется видеть от футболистов больше эмоций и страсти. Мы обязательно проговорим все это с командой после каникул.

– Какие задачи на вторую часть сезона поставили перед Вами президент и члены наблюдательного совета?

- Основное – решить главную турнирную задачу на этот сезон. Второе – наладить командную игру. Но это уже наша внутренняя кухня. О том, как это сделать – будем говорить с командой. У нас есть ясное видение работы. Теперь нужно хорошо поработать на сборах.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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