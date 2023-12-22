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ЛНЗ отказался от идеи подписания Петряка. Клуб не вытянет зарплату игрока

Премьер-лига
Обновлено

Вингера Шахтера в Черкассах не будет

ЛНЗ отказался от идеи подписания Петряка. Клуб не вытянет зарплату игрока

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Новина українською

ЛНЗ отказался от идеи подписать вингера "Шахтера" Ивана Петряка, сообщает "ТаТоТаке".

Причина банальна – клуб не может потянуть зарплату игрока на том уровне, какой она была в "Шахтере".

Также отмечается, что в Черкассах не будет гвинейского форварда "Динамо" Тбилиси Усмана Камара, об интересе ЛНЗ к которому ранее писали СМИ.

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Напомним, что ранее была информация, что Петряком также интересовался "Кривбасс".

В этом сезоне Иван Петряк ни разу не появился на футбольном поле в официальных поединках. Причиной этому является травма голени, из-за которой украинец пропустил более 200 дней, а затем снова получил повреждение в товарищеской игре против "Руха".

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Иван Петряк Шахтер (Донецк) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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