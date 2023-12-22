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ЛНЗ отказался от идеи подписания Петряка. Клуб не вытянет зарплату игрока
Вингера Шахтера в Черкассах не будет
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Причина банальна – клуб не может потянуть зарплату игрока на том уровне, какой она была в "Шахтере".
Также отмечается, что в Черкассах не будет гвинейского форварда "Динамо" Тбилиси Усмана Камара, об интересе ЛНЗ к которому ранее писали СМИ.
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Напомним, что ранее была информация, что Петряком также интересовался "Кривбасс".
В этом сезоне Иван Петряк ни разу не появился на футбольном поле в официальных поединках. Причиной этому является травма голени, из-за которой украинец пропустил более 200 дней, а затем снова получил повреждение в товарищеской игре против "Руха".
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