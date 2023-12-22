Калитвинцев: Думаешь, что ничего сложно нет, как Холанд открыться в зону и пробить с левой ноги, но почему-то твой игрок этого не делает

Главный тренер " Полесья " Юрий Калитвинцев рассказал, какие матчи европейских команд ему нравится смотреть.

"В один прекрасный момент я понял, что нужно меньше смотреть топ-команды. Потому что слишком завышаются требования к своим футболистам и слишком стирается эта грань.

Ты думаешь, что ничего сложно нет в том, чтобы как Холанд открыться в зону и пробить с левой ноги, но почему-то твой игрок этого не делает. И ты думаешь: ну почему, это же элементарно…

Поэтому здесь нужно иметь баланс.

Я очень внимательно наблюдал за развитием таких команд как "Лейпциг", "Янг Бойз", которые практически из ничего с небольшой своей историей развивались.

В этом контексте мне интересно, что сейчас делает наш клуб, как развивается инфраструктура и так далее", - сказал Калитвинцев.