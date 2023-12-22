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Калитвинцев: Думаешь, что ничего сложно нет, как Холанд открыться в зону и пробить с левой ноги, но почему-то твой игрок этого не делает
Главный тренер Полесья рассказал, почему не любит смотреть матчи топовых команд
Фото: facebook.com/fcpolissya
Главный тренер "
"В один прекрасный момент я понял, что нужно меньше смотреть топ-команды. Потому что слишком завышаются требования к своим футболистам и слишком стирается эта грань.
Ты думаешь, что ничего сложно нет в том, чтобы как Холанд открыться в зону и пробить с левой ноги, но почему-то твой игрок этого не делает. И ты думаешь: ну почему, это же элементарно…
Поэтому здесь нужно иметь баланс.
Я очень внимательно наблюдал за развитием таких команд как "Лейпциг", "Янг Бойз", которые практически из ничего с небольшой своей историей развивались.
В этом контексте мне интересно, что сейчас делает наш клуб, как развивается инфраструктура и так далее", - сказал Калитвинцев.
Напомним, что "Полесье", которое является абсолютным новичком УПЛ, закончило осеннюю часть текущего сезона на 3-м месте в таблице, имея в активе 32 очка.
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