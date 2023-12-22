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Оболонь: Игроки команды проходят сверку данных. У них есть бронь от мобилизации
Оболонь отреагировала на информацию о повестках
instagram.com/fc_obolon_kyiv
"Оболонь" отреагировал
Как сообщает пресс-служба клуба, информация о вручении повесток игрокам команды не соответствует действительности‼
На данный момент ни одному из игроков команды не поступало повесток.
Отмечается, что ФК "Оболонь "соблюдает требования законодательства и согласно постановлению КМУ №1487 о порядке организации и вводе военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в настоящее время происходит сверку военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.
"ФК "Оболонь" получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики. Соответственно футболисты клуба, военнообязанные, получили бронирование на период мобилизации.
"Пивовары" публично просят не манипулировать информацией работниками СМИ", - говорится в заявлении клуба.
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