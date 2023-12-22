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Оболонь: Игроки команды проходят сверку данных. У них есть бронь от мобилизации

Премьер-лига

Оболонь отреагировала на информацию о повестках

Оболонь: Игроки команды проходят сверку данных. У них есть бронь от мобилизации

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

"Оболонь" отреагировал на информацию "ТаТоТаке" о якобы вручении повесток группе сотрудников/игроков клуба.

Как сообщает пресс-служба клуба, информация о вручении повесток игрокам команды не соответствует действительности‼

На данный момент ни одному из игроков команды не поступало повесток.

Отмечается, что ФК "Оболонь "соблюдает требования законодательства и согласно постановлению КМУ №1487 о порядке организации и вводе военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в настоящее время происходит сверку военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.

"ФК "Оболонь" получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики. Соответственно футболисты клуба, военнообязанные, получили бронирование на период мобилизации.

"Пивовары" публично просят не манипулировать информацией работниками СМИ", - говорится в заявлении клуба.

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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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efim423 (odessa)
22.12.2023 в 22:28
офигеть самые здоровые мячик бьют , а кривые косые защищают тех кто мячик бьёт , справедливость и равентсво в нашей стране как всегда на уровне дна
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Комментарии 1
efim423 (odessa)
22.12.2023 в 22:28
офигеть самые здоровые мячик бьют , а кривые косые защищают тех кто мячик бьёт , справедливость и равентсво в нашей стране как всегда на уровне дна
Ответить
0
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