Кривбасс и Рух интересуется Алефиренко

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о предложениях, которые есть у хавбека "З ари " Даниила Алефриенко.

"Было очень конкретное предложение для Алефиренко со стороны "Руха". Предварительно он от него отказался.

И есть интерес к игроку со стороны "Кривбасса". – сказал Спиваковский.