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Кривбасс и Рух интересуется Алефиренко

Премьер-лига

У хавбека есть выбор

Кривбасс и Рух интересуется Алефиренко

zarya-lugansk.com

Новина українською

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о предложениях, которые есть у хавбека "Зари" Даниила Алефриенко.

"Было очень конкретное предложение для Алефиренко со стороны "Руха". Предварительно он от него отказался.

И есть интерес к игроку со стороны "Кривбасса". – сказал Спиваковский.

Напомним, что в текущем сезоне Даниил Алефиренко сыграл за "Зарю" в 18 матчах и забил три гола.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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