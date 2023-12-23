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Кривбасс и Рух интересуется Алефиренко
У хавбека есть выбор
zarya-lugansk.com
Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о предложениях, которые есть у хавбека "З
"Было очень конкретное предложение для Алефиренко со стороны "Руха". Предварительно он от него отказался.
И есть интерес к игроку со стороны "Кривбасса". – сказал Спиваковский.
Напомним, что в текущем сезоне Даниил Алефиренко сыграл за "Зарю" в 18 матчах и забил три гола.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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