Журналист рассказал, за что Днепр-1 должен выплатить деньги Йовичевичу

Журналист Михаил Спиваковский для ТаТоТаке, раскрыл детали за что именно Днепр-1 должен выплатить деньги Йовичевичу.

Недавно ФИФА наложила на "Днепр-1" трансферный бан, причиной такого решения стала задолженность перед игроками и бывшим тренером.

"Дело в том, что Йовичевичу был бонус за третье место. Думаю, что сумма с пятью нулями (ближе к 100 тысячам). Но в тот самый момент произошла история, когда хорват ушел в Шахтер и ни у кого в Днепре-1 не было желания отдавать этот бонус.

Там еще были встречные иски: Йовичевича к Днепру-1, мол, отдайте деньги, Днепра-1 к Йовичевичу, мол, ты ушел от нас нелегитимно. И клуб с хорватом с лета судятся, потому что есть документы, что опция была в односторонней стороне, Днепр-1 повысит зарплату", — рассказал Михаил Спиваковский для ТаТоТаке.