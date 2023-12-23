Капитан Руха: Шестое место в УПЛ – это хороший для нас результат

Капитан “Руха” Марко Сапуга в интервью клубной прессслужбе прокомментировал первую часть сезона для львовской команды.

“ – Марко, "Рух" завершил первую часть сезона и пошел на зимний перерыв на шестом месте в УПЛ: ожидала ли команда такого результата после тяжелого предыдущего сезона?

– У нас сейчас период формирования команды, потому глобальных турнирных задач в начале сезона перед нами не ставили. В то же время тренерский штаб работал с игроками и настраивал нас получать положительный результат в каждом поединке. Задача была демонстрировать футбол, который нам ставят тренеры, и прогрессировать и быть боеспособным коллективом.

– Сейчас команда ушла в отпуск. С каким настроением ты и твои партнеры отправились на перерыв?

– Мы закончили весеннюю часть сезона на шестом месте и это – хороший для нас результат. На текущей дистанции “Рух” держался вблизи группы лидеров и демонстрировал яркую и содержательную игру, собственный стиль.

Конечно, в последних матчах перед паузой мы очень хотели победить, чтобы с хорошим настроением уйти в отпуск, но и так команда завоевала ценные очки. Этот отдых должен пойти на пользу, ведь после отпуска игроки с новыми силами начнут тренироваться. На сборах мы плодотворно поработаем, готовясь к весенней части УПЛ.

– Какова задача "Руха" на вторую часть сезона?

– На каждый матч мы выходим с желанием победить. "Рух" – молодая команда и нам еще есть над чем работать и в чем добавить. Мы прогрессируем и в будущем сможем сражаться за высокие места в чемпионате Украины.

Что касается личных целей, то хочется во втором круге УПЛ забить гол. Моментов первой части сезона хватало, поэтому думаю, что весной удастся это сделать. Кстати, хочется поблагодарить Вооруженные Силы Украины, ведь благодаря нашим военным мы можем заниматься любимым делом. Наши защитники делают все возможное, чтобы в стране был мир и это самое главное”, - сказал Сапуга.