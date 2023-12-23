"Хотели сэкономить": директор Днепра-1 объяснил провал клуба на старте сезона

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман поделился своим мнением по поводу неудачного старта команды в сезоне.

“Во-первых, мы руководство клуба допустили ошибку. Хотели сэкономить и провели зимние сборы в Ужгороде. Сами понимаете, какие это были сборы. Рядом с футболистами их семьи – жены, дети. Это не сборы в Турции (по несколько недель с небольшим перерывом). Конечно, качество полей в Ужгороде было не то, пошло много травм. То есть, команда не была готова так, как это должно быть. Во-вторых, где-то наверняка сказался и фактор второго сезона, когда у молодого тренера, которым был Кучер, что-то не получалось. Наверное, какие-то позиции мы не смогли закрыть. Здесь можно выделить много объективных причин. Да, наш лидер Довбик, играя в первых матчах еврокубков, посматривал уже в сторону испанской "Жироны". Пихаленок из-за полученной травмы не мог полноценно готовиться к сезону”, - сказал Фридман

Напомним, что "Днепр-1" впервые пробился в Лигу чемпионов, но постепенно, через три раунда, через Лигу Европы и Лигу конференций вылетел из еврокубков. Кроме этого, "днепряне" на старте текущего розыгрыша чемпионата набрали шесть очков за пять первых матчей.

Сейчас команда находится на втором месте УПЛ, уступая первому “Кривбассу” только по дополнительным показателям. Возглавляет "Днепр-1" Юрий Максимов, который пришел в команду 14 сентября. За 13 матчей в УПЛ его подопечные победили девять раз и по два раза проиграли и сыграли вничью. Однако команда вылетела из Кубка Украины.