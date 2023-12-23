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Директор Оболони: Если мы хотим проводить чемпионат, то мы должны отработать вопросы бронирования футболистов

Премьер-лига

Этот вопрос давно висит в воздухе

Директор Оболони: Если мы хотим проводить чемпионат, то мы должны отработать вопросы бронирования футболистов

footballhub

Новина українською

Директор киевской "Оболони" Александр Ризныченко прокомментировал ситуацию по бронированию футболистов от мобилизации.

“Такой вопрос наш клуб поднимал, когда мы еще были в ПФЛ. И этот вопрос мы затрагивали, когда уже пришли в УПЛ. В свое время я задавал этот вопрос и в УАФ. Однако, к сожалению, никому это не интересно. Ни в ПФЛ, ни в УПЛ, ни в УАФ. Все занимают позицию страуса, мол, есть закон, его нужно выполнять. Впрочем, заниматься этими процессами никто не хочет.

Это действительно очень сложная ситуация. Чемпионат Украины в прошлом году возобновлялся по согласованию с Президентом Украины. В состав комиссии, разрабатывавшей меры безопасности во время проведения футбольных матчей, входили Министерство молодежи и спорта, представители Министерства обороны, Национальной полиции и ГСЧС, и, конечно, представители УАФ.

Насколько я владею информацией, до последнего момента, когда было принято решение о начале чемпионата, одним из его пунктов было содействовать в бронировании футболистов на время проведения чемпионата. Однако перед самым подписанием этого меморандума этими службами, Министерство молодежи и спорта потребовало, чтобы этот пункт исключили из этого документа. И он был исключен.

В стране ситуация очень непростая. Однако если мы хотим проводить чемпионат, то вопросы бронирования футболистов мы должны отработать. В первую очередь, в этом должна быть заинтересована УАФ. К сожалению, до этого времени никто этот вопрос не решал и он может возникнуть в любом футбольном клубе. Я надеюсь, что с приходом нового руководителя эта ситуация разрешится.

Вы понимаете, если “Оболонь” или другой клуб попадут в ситуацию, когда дадут повестки, призовут людей и т.д., то клуб должен сняться с чемпионата, потому что играть в футбол не будет кем”, - сказал Ризныченко для УПЛ ТВ.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Romanik2806 (Киев)
23.12.2023 в 13:33
Чому мене електрика мають право відправить на війну, а футболіста ні? Вони, що святі орови, чи може інше громадянство мають? Всі повинні бути рівні.
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Комментарии 1
Romanik2806 (Киев)
23.12.2023 в 13:33
Чому мене електрика мають право відправить на війну, а футболіста ні? Вони, що святі орови, чи може інше громадянство мають? Всі повинні бути рівні.
Ответить
0
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