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Директор Оболони: Если мы хотим проводить чемпионат, то мы должны отработать вопросы бронирования футболистов
Этот вопрос давно висит в воздухе
footballhub
Директор киевской "Оболони" Александр Ризныченко прокомментировал ситуацию по бронированию футболистов от мобилизации.
“Такой вопрос наш клуб поднимал, когда мы еще были в ПФЛ. И этот вопрос мы затрагивали, когда уже пришли в УПЛ. В свое время я задавал этот вопрос и в УАФ. Однако, к сожалению, никому это не интересно. Ни в ПФЛ, ни в УПЛ, ни в УАФ. Все занимают позицию страуса, мол, есть закон, его нужно выполнять. Впрочем, заниматься этими процессами никто не хочет.
Это действительно очень сложная ситуация. Чемпионат Украины в прошлом году возобновлялся по согласованию с Президентом Украины. В состав комиссии, разрабатывавшей меры безопасности во время проведения футбольных матчей, входили Министерство молодежи и спорта, представители Министерства обороны, Национальной полиции и ГСЧС, и, конечно, представители УАФ.
Насколько я владею информацией, до последнего момента, когда было принято решение о начале чемпионата, одним из его пунктов было содействовать в бронировании футболистов на время проведения чемпионата. Однако перед самым подписанием этого меморандума этими службами, Министерство молодежи и спорта потребовало, чтобы этот пункт исключили из этого документа. И он был исключен.
В стране ситуация очень непростая. Однако если мы хотим проводить чемпионат, то вопросы бронирования футболистов мы должны отработать. В первую очередь, в этом должна быть заинтересована УАФ. К сожалению, до этого времени никто этот вопрос не решал и он может возникнуть в любом футбольном клубе. Я надеюсь, что с приходом нового руководителя эта ситуация разрешится.
Вы понимаете, если “Оболонь” или другой клуб попадут в ситуацию, когда дадут повестки, призовут людей и т.д., то клуб должен сняться с чемпионата, потому что играть в футбол не будет кем”, - сказал Ризныченко для УПЛ ТВ.
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