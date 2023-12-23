Виталий Пономарев: Наша задача - создать боеспособную команду

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев оценил выступления команды в УПЛ, поделился целями на вторую часть сезона.

"Рух" ушел на зимний перерыв, находясь на шестом месте в УПЛ, хотя еще в предыдущем сезоне боролся за сохранение прописки в элитном дивизионе. Что изменилось за этот период времени, ведь сейчас команда демонстрирует совсем другую игру и результаты?

Можно сказать, что изменилось все. У команды изменился тренировочный процесс. Также мы сделали ставку на своих молодых игроков - воспитанников Академии "Руха". С каждым следующим матчем они прогрессируют Я доволен качеством игры, которую демонстрировала команда, ребята постоянно прогрессируют. Впрочем, нам есть над чем работать и игроки должны добавить во многих аспектах. Если же анализировать то, как "Рух" провел первый круг, то мы недобрали много очков. Хватает матчей, которые команда должна была выигрывать, ведь преобладала соперника, а мы играли вничью.

Когда команда соберется в 2024 году и как будет происходить процесс подготовки?

Тренерский штаб предупредил игроков, что с первого дня сборов их ждет интенсивная работа. Каждый из них получил индивидуальное задание для занятий дома, чтобы они были готовы сразу включиться в тренировочный процесс. Команда соберется 8 января и первые две недели будет тренироваться на своей базе. Это будет закладка фундамента - физическая подготовка. А 21 января "Рух" отправится в Словению на сборы, откуда мы вернемся за неделю до возобновления чемпионата.

Какую задачу руководство и тренерский штаб "Руха" ставят перед командой на вторую часть сезона?

Наша задача - создать боеспособную команду, которая в перспективе будет бороться с сильнейшими соперниками в УПЛ за самые высокие места, побеждать их, будет на одном уровне с грандами украинского футбола. Если удастся попасть в еврокубковую зону, то мы будем очень рады, но это не является текущей задачей. Важно не давить на молодых игроков, ведь сейчас идет работа на перспективу. Сейчас команда должна демонстрировать свой игровой стиль и выделяться среди своих соперников.

Напомним, следующая игра "Руха" состоится 24 февраля против "Полесья".