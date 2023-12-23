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Оболонь отредактировала заявление, где сообщила о броне футболистов от мобилизации

Премьер-лига

В этом случае слово – воробей

Оболонь отредактировала заявление, где сообщила о броне футболистов от мобилизации

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский заявил, что футболисты “Оболони” получили коллективную повестку на 25 человек. Киевляне отрицали это, практически сразу опубликовав соответствующие заявления на своих официальных ресурсах.

Правда, сегодня посты "пивоваров" подверглись корректировкам. Из заявления исчез абзац о броне футболистов от мобилизации из-за "критической важности предприятия для функционирования экономики".

Оболонь отредактировала заявление, где сообщила о броне футболистов от мобилизации - изображение 1
Оболонь отредактировала заявление, где сообщила о броне футболистов от мобилизации - изображение 2

Также директор клуба Александр Резниченко в свежем интервью заявил, что стоит отработать вопрос о бронировании футболистов.

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