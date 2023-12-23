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Оболонь отредактировала заявление, где сообщила о броне футболистов от мобилизации
В этом случае слово – воробей
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Вчера ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский заявил, что футболисты “Оболони” получили коллективную повестку на 25 человек. Киевляне отрицали это, практически сразу опубликовав соответствующие заявления на своих официальных ресурсах.
Правда, сегодня посты "пивоваров" подверглись корректировкам. Из заявления исчез абзац о броне футболистов от мобилизации из-за "критической важности предприятия для функционирования экономики".
Также директор клуба Александр Резниченко в свежем интервью заявил, что стоит отработать вопрос о бронировании футболистов.
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