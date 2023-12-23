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Бывший тренер Днепр-1 может возглавить юношескую сборную. Известны подробности

Премьер-лига

С Кипра обратно в Украину

Бывший тренер Днепр-1 может возглавить юношескую сборную. Известны подробности

Валерій М'якотенко

Новина українською

Дмитрий Михайленко, который возглавляет "Акритас Хлоракас", может вернуться в Украину.

По информации Футбол 24, из-за негативных результатов в "Акритас Хлоракас", украинского специалиста могут уволить и он вернется в Украину, где возглавит одну из юношеских сборных.

Напомним, до переезда на Кипр, Дмитрий Михайленко тренировал "Днепр-1".

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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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