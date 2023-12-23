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Бывший тренер Днепр-1 может возглавить юношескую сборную. Известны подробности
С Кипра обратно в Украину
Валерій М'якотенко
Дмитрий Михайленко, который возглавляет "Акритас Хлоракас", может вернуться в Украину.
По информации Футбол 24, из-за негативных результатов в "Акритас Хлоракас", украинского специалиста могут уволить и он вернется в Украину, где возглавит одну из юношеских сборных.
Напомним, до переезда на Кипр, Дмитрий Михайленко тренировал "Днепр-1".
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Источник:Футбол 24
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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