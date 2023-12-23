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Александр Сопко: От Кривбасса и Полесья никто не ждал прорывов

Премьер-лига

Легенда Шахтера подвела итоги первой половины УПЛ

Александр Сопко: От Кривбасса и Полесья никто не ждал прорывов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда донецкого "Шахтера" Александр Сопко поделился своими комментариями о клубах в этом сезоне УПЛ.

"Кто стал командой года в УПЛ? Прелесть этого чемпионата в том, что таких команд можно назвать несколько - и "Днепр-1", и "Кривбасс", и "Полесье". От последних двух никто не ждал прорывов, но, тем не менее, эти команды среди лидеров, показывают хорошую игру, их вполне можно назвать открытием первой половины сезона и нынешнего года соответственно. Можно сюда причислить и "Рух", но эта команда все равно где-то сбавляет темп. "Шахтер", "Динамо", "Полесье", "Кривбасс", "Днепр-1" - думаю, у них у всех равные шансы.

Вообще же, особенность этого чемпионата в том, что сейчас на первый план выходит тренерская работа, ведь раньше считалось, что у нас должны обязательно быть зарубежные тренеры, которые научат уму-разуму, а свои были на задворках. А сейчас, в условиях отсутствия легионеров и ограниченности в финансах, жизнь не оставила других вариантов, кроме как обращаться к своим тренерам.

Также сейчас в нашем чемпионате нет звездных футболистов, которые были бы на высоком уровне и поднимали уровень самих клубов. Футболисты более-менее, но все равные, на пальцах одной руки можно пересчитать тех, кто реально выделяется. А так в основном все одинаково по-футбольному образованные, с плюс-минус одинаковым уровнем таланта. И если их перемешать между клубами, то ничего особо не изменится", — приводит слова Сопко Sport.ua.

Напомним, Александр Сопко чемпион мира среди молодежи и мастер спота по версии 1977 года.

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Александр Сопко
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.12.2023 в 16:50
Немає шансів ані у Кривбаса, ані у Полісся, хоча криша є. Мало шансів й у Дніпра, хоча за грою він кращий із названих вище команд, але криша у нього млявенька. У Шахтаря більше шансів, бо у нього ще криша не дуже охляла, і гра теж краща аніж у Кривбасу та Полісся. Чемпіоном має бути Динамо, за грою, але якщо криші всіх названих вище команд не переважать цю перевагу Динамо за грою над ними; отже перевага Динамо, яке немає величної або будь-якої криші, за грою має бути настільки вагомою, щоб нівелювати вплив криш його суперників.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.12.2023 в 16:50
Немає шансів ані у Кривбаса, ані у Полісся, хоча криша є. Мало шансів й у Дніпра, хоча за грою він кращий із названих вище команд, але криша у нього млявенька. У Шахтаря більше шансів, бо у нього ще криша не дуже охляла, і гра теж краща аніж у Кривбасу та Полісся. Чемпіоном має бути Динамо, за грою, але якщо криші всіх названих вище команд не переважать цю перевагу Динамо за грою над ними; отже перевага Динамо, яке немає величної або будь-якої криші, за грою має бути настільки вагомою, щоб нівелювати вплив криш його суперників.
Ответить
0
1

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