Александр Сопко: От Кривбасса и Полесья никто не ждал прорывов

Легенда донецкого "Шахтера" Александр Сопко поделился своими комментариями о клубах в этом сезоне УПЛ.

"Кто стал командой года в УПЛ? Прелесть этого чемпионата в том, что таких команд можно назвать несколько - и "Днепр-1", и "Кривбасс", и "Полесье". От последних двух никто не ждал прорывов, но, тем не менее, эти команды среди лидеров, показывают хорошую игру, их вполне можно назвать открытием первой половины сезона и нынешнего года соответственно. Можно сюда причислить и "Рух", но эта команда все равно где-то сбавляет темп. "Шахтер", "Динамо", "Полесье", "Кривбасс", "Днепр-1" - думаю, у них у всех равные шансы.

Вообще же, особенность этого чемпионата в том, что сейчас на первый план выходит тренерская работа, ведь раньше считалось, что у нас должны обязательно быть зарубежные тренеры, которые научат уму-разуму, а свои были на задворках. А сейчас, в условиях отсутствия легионеров и ограниченности в финансах, жизнь не оставила других вариантов, кроме как обращаться к своим тренерам.

Также сейчас в нашем чемпионате нет звездных футболистов, которые были бы на высоком уровне и поднимали уровень самих клубов. Футболисты более-менее, но все равные, на пальцах одной руки можно пересчитать тех, кто реально выделяется. А так в основном все одинаково по-футбольному образованные, с плюс-минус одинаковым уровнем таланта. И если их перемешать между клубами, то ничего особо не изменится", — приводит слова Сопко Sport.ua.