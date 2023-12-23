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Скрипник будет зарабатывать в Металлисте 1925 года меньше, чем в Ворскле - источник
На треть
dynamo.kiev.ua
Новый главный тренер "Металлиста" 1925 года Виктор Скрипник будет получать меньшую зарплату в харьковском клубе, чем у него была в "Ворскле". Об этом сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
“Не будет такой зарплаты (45 тысяч евро в месяц – прим.). Это неправда. Скрипник пошел на определенное понижение своих условий. По моей информации, где-то на треть его условия сократились”, - сказал Спиваковский.
Ранее в СМИ была информация, что полтавский клуб платил Скрипнику ориентировочно 500 тысяч долларов в год. Месячный оклад равнялся примерно 41,7 тысячи долларов.
Скрипник подписал контракт с "Металлистом" 1925 до конца 2026 года. Пока команда находится на 12 месте турнирки УПЛ, опережая зону переходных матчей на одно очко. Правда, у харьковчан больше сыгранных поединков, чем у всех команд, идущих ниже в таблице.
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