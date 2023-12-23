  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полузащитник Металлиста 1925 Ткачук - о работе с Голодюком и впечатлениях от нового тренера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Металлиста 1925 Ткачук - о работе с Голодюком и впечатлениях от нового тренера

Премьер-лига
Обновлено

А также когда выходят из отпуска

Полузащитник Металлиста 1925 Ткачук - о работе с Голодюком и впечатлениях от нового тренера

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Андрей Ткачук дал мини-интервью для УПЛ ТБ, в котором прокомментировал последние новости, связанные с клубом.

Как лично вам было работать под руководством Олега Голодюка, на год младше вас и с которым много-много лет играли вместе за "Карпаты"?

Работалось хорошо. И я, и он знаем, что такое субординация. Мы взрослые уже люди и понимаем, как должны себя повести. Считаю, что мы не нарушали тех рамок, которые должны быть в честном спорте. И общались именно как футболист и тренер, а не как друзья. Поэтому в этом плане никакого негатива точно нет. У него достаточно интересный тренировочный процесс, я с уважением к этому относился.

"Металлист 1925" объявил о приглашении классного тренера Виктора Скрипника. Какие ожидания от этого сотрудничества?

Действительно, это тренер с именем. Очень хочется поскорее собраться, увидеть, какие идеи у этого тренера. Слышал о нем много хорошего, интересно было бы с ним поработать.

Уже известны планы команды на начало нового года?

Собираемся 12 января на медосмотр, а дальше начнем тренировки. Еще прошло не много времени после представления главного тренера.

Не было такого, что после последнего матча с "Александрией" кто-то из футболистов попрощался с командой?

Нет, такого не было. Мы после игры сразу разъехались, никто ничего не объявлял.

"Металлист 1925" последние 5 матчей в УПЛ проиграл. За последние 10 игр команда заработала 6 красных карточек. Харьковчане завершили год на 12-м месте.

По теме
yellow-arrow
Калитвинцев: Мы должны были быть ниже в таблице
yellow-arrow
Фридман: ходят слухи о том, что Жирона присматривается к Пихаленку
yellow-arrow
Александр Сопко: От Кривбасса и Полесья никто не ждал прорывов
Андрей Ткачук Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.12.2023 в 20:27
Голодюк остаецца в команде? На какой должности?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.12.2023 в 20:27
Голодюк остаецца в команде? На какой должности?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости