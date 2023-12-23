Полузащитник Металлиста 1925 Ткачук - о работе с Голодюком и впечатлениях от нового тренера

Полузащитник "Металлиста 1925" Андрей Ткачук дал мини-интервью для УПЛ ТБ, в котором прокомментировал последние новости, связанные с клубом.

Как лично вам было работать под руководством Олега Голодюка, на год младше вас и с которым много-много лет играли вместе за "Карпаты"?

Работалось хорошо. И я, и он знаем, что такое субординация. Мы взрослые уже люди и понимаем, как должны себя повести. Считаю, что мы не нарушали тех рамок, которые должны быть в честном спорте. И общались именно как футболист и тренер, а не как друзья. Поэтому в этом плане никакого негатива точно нет. У него достаточно интересный тренировочный процесс, я с уважением к этому относился.

"Металлист 1925" объявил о приглашении классного тренера Виктора Скрипника. Какие ожидания от этого сотрудничества?

Действительно, это тренер с именем. Очень хочется поскорее собраться, увидеть, какие идеи у этого тренера. Слышал о нем много хорошего, интересно было бы с ним поработать.

Уже известны планы команды на начало нового года?

Собираемся 12 января на медосмотр, а дальше начнем тренировки. Еще прошло не много времени после представления главного тренера.

Не было такого, что после последнего матча с "Александрией" кто-то из футболистов попрощался с командой?

Нет, такого не было. Мы после игры сразу разъехались, никто ничего не объявлял.

"Металлист 1925" последние 5 матчей в УПЛ проиграл. За последние 10 игр команда заработала 6 красных карточек. Харьковчане завершили год на 12-м месте.