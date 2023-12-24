Кривбасс почтил память болельщиков клуба, погибших на войне против России

Криворожский "Кривбасс" почтил память своих болельщиков, погибших в борьбе за независимость Украины против российской оккупации.

Клуб опубликовал соответствующее видео, в котором вспомнил украинских героев.

"Ультрас криворожского “Кривбасса" всегда были рядом с клубом. Красно-белый сектор – один из самых активных в Украине. Так было до банкротства Клуба, во времена, когда проводились митинги за возрождение и после 2020 года, когда был создан новый “Кривбасс”.

Но все кардинально изменилось в феврале 2022-го. Многие ребята из сектора отправились защищать нашу страну. Многие были на фронте еще с 2014-го. Они бок о бок боролись за нашу свободу и Независимость”, - говорится в ролике.