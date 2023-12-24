Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс почтил память болельщиков клуба, погибших на войне против России
Они стали жертвами российского народа
Кривбас
Криворожский "Кривбасс" почтил память своих болельщиков, погибших в борьбе за независимость Украины против российской оккупации.
Клуб опубликовал соответствующее видео, в котором вспомнил украинских героев.
"Ультрас криворожского “Кривбасса" всегда были рядом с клубом. Красно-белый сектор – один из самых активных в Украине. Так было до банкротства Клуба, во времена, когда проводились митинги за возрождение и после 2020 года, когда был создан новый “Кривбасс”.
Но все кардинально изменилось в феврале 2022-го. Многие ребята из сектора отправились защищать нашу страну. Многие были на фронте еще с 2014-го. Они бок о бок боролись за нашу свободу и Независимость”, - говорится в ролике.
Также такой шаг от клуба прокомментировал вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин.
“Ребята на Трибуне Героев на стадионе “Горняк” – это те, кто в прошлой жизни стоял на секторе, а с началом рашистской агрессии пошли защищать Украину. К сожалению, их с нами нет. Но многие их собратья, друзья по фанатскому движению пока находятся в самых горячих точках. Сегодня запланирована ежегодная акция уважения погибших болельщиков футбольного клуба Кривбасс”, - отметил Гагарин.
Популярное сейчас
- Моуриньо: Мы контролировали игру против команды, которая намного качественнее нас
- Зинченко - рождественский чемпион АПЛ, Осимхен все же в Наполи и футболка Месси для Залужного. Главные новости за 23 декабря
- Уайлдер в ярком поединке проиграл Паркеру по очкам
- "Жены уже серьезно начинают нервничать по этому поводу". Спортдир Вереса рассказал о работе в межсезонье
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке