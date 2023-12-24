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Спортивный директор Шахтера Дарио Срна заинтересован в двух игроках сербского Партизана

Премьер-лига
Обновлено

Наблюдал за их игрой

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна заинтересован в двух игроках сербского Партизана

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Как сообщает Dnevnik, спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна заинтересован в подписании сразу двух игроков сербского "Партизана".

Бывший игрок "Шахтера" Дарио Срна проявляет интерес к нападающему Матеусу Салданьи и полузащитнику Кристиану Беличу. Главный тренер "Партизана" Игорь Дуляй подтвердил заинтересованность и сообщил, что Дарио Срна лично присутствовал на матче "Партизана" против "Црвены Звезды" и наблюдал с трибун за игроками.

Напомним, Матеус Салданьи и Кристиан Белич за этот сезон сыграли 18 матчей, Матеус Салданьи забил 14 голов и отдал 4 голевые передачи, а Кристиан Белич забил два гола и отдал 4 голевые передачи.

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Источник:
Dnevnik
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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