Защитник Оболони: Когда стартовал чемпионат, у нас был эмоциональный подъем

Защитник "Оболони" Дмитрий Фатеев прокомментировал результаты команды в первой части сезона.

“ – 13 место "Оболони" по итогам первого круга – все по делу?

– Это соответствует уровню команды. Плюс-минус то место, которого мы заслуживали. Где-то взяли очки, где должны были, а потеряли там, где могли. Что будет после отпуска? Зависит от того, как команда пройдет собрание.

– "Оболонь" к концу года зашла в негативную серию. Такого спада можно было предотвратить?

– Когда стартовал чемпионат, был эмоциональный подъем. У нас не так много игроков имели опыт игры в УПЛ. После подъема всегда идет убыль. У нас это затянулось на четыре игры”, – сказал Фатеев.