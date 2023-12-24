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Защитник Оболони: Когда стартовал чемпионат, у нас был эмоциональный подъем

Премьер-лига
Обновлено

Из-за этого удалось получить хорошие результаты

Защитник Оболони: Когда стартовал чемпионат, у нас был эмоциональный подъем

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Защитник "Оболони" Дмитрий Фатеев прокомментировал результаты команды в первой части сезона.

– 13 место "Оболони" по итогам первого круга – все по делу?

– Это соответствует уровню команды. Плюс-минус то место, которого мы заслуживали. Где-то взяли очки, где должны были, а потеряли там, где могли. Что будет после отпуска? Зависит от того, как команда пройдет собрание.

– "Оболонь" к концу года зашла в негативную серию. Такого спада можно было предотвратить?

– Когда стартовал чемпионат, был эмоциональный подъем. У нас не так много игроков имели опыт игры в УПЛ. После подъема всегда идет убыль. У нас это затянулось на четыре игры”, – сказал Фатеев.

Отметим, что в этом сезоне защитник провел девять матча в составе Оболони. Клуб недавно объявил, что выставил игрока на трансфер. Контракт футболиста с "пивоварами" действует до лета 2025 года.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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