ЛНЗ планировал принять Минай на стадионе имени Банникова, но клубу отказали в предоставлении арены

Главный тренер "Миная" Желько Любенович рассказал, почему не состоялся матч его команды против ЛНЗ в 17-м туре УПЛ.

- К нам обратились с просьбой перенести игру на другой срок, ведь в черкасском клубе не могут подготовить поле для ее проведения. Сначала место для проведения матча ЛНЗ нашел – это стадион имени Банникова в Киеве. Однако потом им в предоставлении арены было отказано и получилось так, что они остались без поля. Поэтому мы пошли ЛНЗ навстречу и согласились перенести встречу на весеннюю часть чемпионата, - сказал Желько Любенович в эксклюзивном интервью UA-Футбол.