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ЛНЗ планировал принять Минай на стадионе имени Банникова, но клубу отказали в предоставлении арены
Поэтому игру пришлось перенести на весну
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Миная" Желько Любенович рассказал, почему не состоялся матч его команды против ЛНЗ в 17-м туре УПЛ.
- К нам обратились с просьбой перенести игру на другой срок, ведь в черкасском клубе не могут подготовить поле для ее проведения. Сначала место для проведения матча ЛНЗ нашел – это стадион имени Банникова в Киеве. Однако потом им в предоставлении арены было отказано и получилось так, что они остались без поля. Поэтому мы пошли ЛНЗ навстречу и согласились перенести встречу на весеннюю часть чемпионата, - сказал Желько Любенович в эксклюзивном интервью UA-Футбол.
Напомним, что поединок должен был состояться девятого декабря 2023-го года. Новая дата матча пока что не принята.
Развернутое интервью Желько Любеновича читайте на UA-Футбол позже.
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