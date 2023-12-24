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Есть вероятность выезда за границу. Известны планы Миная на зимний перерыв
Рассказал тренер закарпатцев
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Тренер закарпатского "Миная" Желько Любенович рассказал о планах клуба на зимнюю паузу. Напомним, что сейчас закарпатцы идут на последнем месте турнирной таблицы УПЛ.
"Собираемся 11 января. Первый, втягивающий, сбор будем проводить в Ужгороде. Возможно, потом полетим в Турцию. Это станет окончательно известно незадолго до Нового года", - сказал тренер в интервью UA-Футбол.
Добавим, что контракт с Желько Любеновичем был заключен до конца сезона 2024/25. Развернутое интервью с тренером читайте на UA-Футбол позже.
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