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Есть вероятность выезда за границу. Известны планы Миная на зимний перерыв

Премьер-лига

Рассказал тренер закарпатцев

Есть вероятность выезда за границу. Известны планы Миная на зимний перерыв

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Тренер закарпатского "Миная" Желько Любенович рассказал о планах клуба на зимнюю паузу. Напомним, что сейчас закарпатцы идут на последнем месте турнирной таблицы УПЛ.

"Собираемся 11 января. Первый, втягивающий, сбор будем проводить в Ужгороде. Возможно, потом полетим в Турцию. Это станет окончательно известно незадолго до Нового года", - сказал тренер в интервью UA-Футбол.

Добавим, что контракт с Желько Любеновичем был заключен до конца сезона 2024/25. Развернутое интервью с тренером читайте на UA-Футбол позже.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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