Есть вероятность выезда за границу. Известны планы Миная на зимний перерыв

Тренер закарпатского "Миная" Желько Любенович рассказал о планах клуба на зимнюю паузу. Напомним, что сейчас закарпатцы идут на последнем месте турнирной таблицы УПЛ.

"Собираемся 11 января. Первый, втягивающий, сбор будем проводить в Ужгороде. Возможно, потом полетим в Турцию. Это станет окончательно известно незадолго до Нового года", - сказал тренер в интервью UA-Футбол.

Добавим, что контракт с Желько Любеновичем был заключен до конца сезона 2024/25. Развернутое интервью с тренером читайте на UA-Футбол позже.