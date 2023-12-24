Защитник Вереса Шевченко: Мы не справедливо оказались на нынешней позиции в таблице

Защитник ровенского "Вереса" Евгений Шевченко прокомментировал выступления команды в первой части сезона. Напомним, что "Верес" завершил год на предпоследнем, 15-м месте в УПЛ.

Наверное, наиболее удачными были те матчи, в которых команда побеждала. Также запомнились обе домашние игры с Шахтером: на кубок и в чемпионате, в которой я отметился первым забитым мячом за клуб.

Думаю, что мы могли выступить гораздо лучше. Очевидно, что команда не добрала своих баллов. Я даже видел статью со статистическими доказательствами того, что мы не совсем справедливо оказались на своей нынешней позиции в турнирной таблице. Наиграли точно на большее. Уверен, что весной мы покажем совсем другой результат.

Будем работать на максимум, чтобы вместе исправить ситуацию, которая сейчас сложилась. Надеюсь, хорошо подготовимся на сборах и продемонстрируем ту игру и тот результат, которого от нас все ожидают.