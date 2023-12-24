Ювентус может взять Судакова в аренду с обязательством выкупа

Итальянское издание Tuttosport сообщает, что "Ювентус" хочет забрать в свой состав полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова уже в это трансферное окно. Дончане хотят за игрока минимум 35 миллионов евро.

"Ювентус" рассматривает вариант аренды с обязательным выкупом, а в приоритете "Шахтера" - полноценный трансфер.

В текущем сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1-ю результативную передачу. Контракт 21-летнего украинца с донецким клубом действует до 2028 года. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.