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Ювентус может взять Судакова в аренду с обязательством выкупа

Премьер-лига
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Будут пробовать разные варианты убедить Шахтер

Ювентус может взять Судакова в аренду с обязательством выкупа

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Итальянское издание Tuttosport сообщает, что "Ювентус" хочет забрать в свой состав полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова уже в это трансферное окно. Дончане хотят за игрока минимум 35 миллионов евро.

"Ювентус" рассматривает вариант аренды с обязательным выкупом, а в приоритете "Шахтера" - полноценный трансфер.

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В текущем сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1-ю результативную передачу. Контракт 21-летнего украинца с донецким клубом действует до 2028 года. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Виктор Иванчук
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