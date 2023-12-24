Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус может взять Судакова в аренду с обязательством выкупа
Будут пробовать разные варианты убедить Шахтер
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Итальянское издание Tuttosport сообщает, что "Ювентус" хочет забрать в свой состав полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова уже в это трансферное окно. Дончане хотят за игрока минимум 35 миллионов евро.
"Ювентус" рассматривает вариант аренды с обязательным выкупом, а в приоритете "Шахтера" - полноценный трансфер.
В текущем сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1-ю результативную передачу. Контракт 21-летнего украинца с донецким клубом действует до 2028 года. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Мудрик выходит на поле в игре с Вулверхэмптоном. Челси проигрывает
- Не Пихаленок и Сваток. Ребров интересовался у Максимова еще одним игроком Днепра-1 для сборной
- Гари Невилл: Нужно убрать Зинченко, он обуза
- Источник: Днепр-1 получил трансферный бан от ФИФА
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке