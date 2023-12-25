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В Кривбассе определили лучшего игрока осенней части сезона

Премьер-лига

Легионер получил признание от болельщиков

В Кривбассе определили лучшего игрока осенней части сезона

fckryvbas.com

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"Кривбасс" подвел итоги голосования за звание самого ценного игрока первой части сезона.

Болельщики криворожан выбрали Ивана Дибанго лучшим игроком команды в первом круге. Он получил 59% голосов.

21-летний камерунец опередил Олега Кожушко (16%), Даниила Бескоровайного (12%), Максима Задераку (6%), Джихада Бизиману (4%), и Тимура Стецкова (3%).

В текущем сезоне Дибанго провел 18 матчей во всех турнирах. В его активе 1 гол и 4 результативные передачи.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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