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В Кривбассе определили лучшего игрока осенней части сезона
Легионер получил признание от болельщиков
fckryvbas.com
"Кривбасс" подвел итоги голосования за звание самого ценного игрока первой части сезона.
Болельщики криворожан выбрали Ивана Дибанго лучшим игроком команды в первом круге. Он получил 59% голосов.
21-летний камерунец опередил Олега Кожушко (16%), Даниила Бескоровайного (12%), Максима Задераку (6%), Джихада Бизиману (4%), и Тимура Стецкова (3%).
В текущем сезоне Дибанго провел 18 матчей во всех турнирах. В его активе 1 гол и 4 результативные передачи.
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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