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Шеф-скаут Днепра-1 покинул клуб
Ранее он работал в "Шахтере"
Фото: СК Дніпро-1
"Днепр-1" завершил сотрудничество с шеф-скаутом Глебом Корниенко, сообщает официальный сайт клуба.
"Днепр-1" благодарит специалиста за профессионализм и плодотворную работу в течение этого периода. По инициативе Глеба Корниенко состав основной и юношеской команд пополнил ряд талантливых игроков, которые, уверены, в будущем принесут много пользы и будут радовать своей игрой болельщиков.
Желаем Глебу Корниенко успехов в дальнейшей карьере!", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, до перехода в "Днепр-1" он работал в донецком "Шахтере".
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