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Шеф-скаут Днепра-1 покинул клуб

Премьер-лига

Ранее он работал в "Шахтере"

Шеф-скаут Днепра-1 покинул клуб

Фото: СК Дніпро-1

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"Днепр-1" завершил сотрудничество с шеф-скаутом Глебом Корниенко, сообщает официальный сайт клуба.

"Днепр-1" благодарит специалиста за профессионализм и плодотворную работу в течение этого периода. По инициативе Глеба Корниенко состав основной и юношеской команд пополнил ряд талантливых игроков, которые, уверены, в будущем принесут много пользы и будут радовать своей игрой болельщиков.

Желаем Глебу Корниенко успехов в дальнейшей карьере!", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, до перехода в "Днепр-1" он работал в донецком "Шахтере".

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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Алина Ерофеева
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