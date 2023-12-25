Желько Любенович: У меня есть полномочия привезти футболистов из Сербии в Минай, но этого делать не буду

Имя серба Желько Любеновича на протяжении многих лет было хорошо известно в Украине по его выступлениям в роли игрока "Кривбасса", "Таврии", "Александрии" и "Зари". Теперь у него есть возможность испытать себя на тренерском поприще в "Минае", который он возглавил месяц назад.

О том, что предшествовало его назначению и началу работы в закарпатской команде, 42-летний Любенович рассказал в интервью корреспонденту UA-Футбол.

– Помнится, как вскоре после завершения карьеры игрока вы мне сказали, что мечтаете поработать тренером в украинском футболе. Выходит, мечтам суждено сбываться?

– Это действительно так: моя мечта сбылась. И я очень рад, что вернулся в Украину. Могу сказать, что после трех лет, прошедших с момента моего отъезда из страны, меня в Ужгороде встретили, как Гвардьолу. Даже не могу выразить словами, как это приятно, когда тебя так встречают! Это проявлялось в доброте, искренности и внимании со стороны людей, которые меня встретили. Если мне еще и сделать такой результат, как у Гвардьолы, то все будет идеально (улыбается).

- За пять с половиной лет, прошедших с того дня, когда вы повесили бутсы на гвоздь, к тренерской роли уже успели привыкнуть?

– Успел, конечно. Самое главное, что эта работа мне очень нравится. Я получаю от нее удовольствие.

– Известно, что завершив выступления в "Заре" в мае 2018-го вы продолжили работу в структуре этого клуба. Где еще работали в указанный период?

– Сначала полтора года работал в "Заре" как скаут по странам бывшей Югославии, потом чуть больше полугода тренировал команду U-19 луганского клуба. В моей тренерской карьере были также клубы из других стран – сербские "Железничар" (Панчево) и "Раднички" (Новый Белград), в которых я был ассистентом главного тренера. Еще в одном, "1 Мая", я так и не успел полноправно поработать. Проведя в тренерском штабе меньше месяца, во время которого готовил команду в ходе подготовительного сбора, мы с этим клубом расстались. В прошлом году меня пригласил грузинский ФК "Гагра", где в течение двух с половиной месяцев работал спортивным директором.

– Когда получили лицензию категории Pro?

– В 2022 году во Львове. Это было в тот день, когда произошли первые масштабные ракетные обстрелы Украины – 10 октября. Хотя Львов был выбран для лицензирования как один из безопасных городов в период войны, впоследствии стало ясно, что это не так. К сожалению, именно тогда первая ракета пролетела над моей головой. В течение двух дней, сколько там находились тренеры, Львов был под постоянным обстрелом, в городе часто звучали сирены воздушной тревоги. Очень трудно было в таких условиях завершить лицензирование.

- Приезжать в Украину во время полномасштабной войны россии против нашего государства не было страшно?

– Война всегда страшна. Однако я очень хотел развиваться, всячески прогрессировать в своей тренерской карьере. Так что каждый раз, когда во время полномасштабного вторжения ехал в Украину – будь то Киев или Львов, даже не думал о том, страшно или нет. Честно говоря, я не боялся. Был готов к этому, ведь, к сожалению, пережил две войны. Так что хорошо знаю, что это такое.

– За неполных два года страшной войны украинский футбол переживает не лучшие времена. Это обстоятельство порождало какие-либо сомнения в принятии решения работать в нашей стране?

– Абсолютно никаких. Как только получил предложение, то не раздумывал – сразу же согласился. В этот момент ни о какой войне и любом другом даже мыслей не было. Уж очень хотелось вернуться в Украину.

– Кто пригласил вас в "Минай"?

- Руководство клуба позвонило мне чуть больше месяца назад – и я принял это предложение. Вариант с "Минаем" получился случайным. В этой ситуации не было никаких агентов. Мою кандидатуру предложил мой друг Павел Козырев (бывший пресс-атташе "Зари" - прим. авт.), никакого отношения к футболу сейчас не имеющий. Просто он оказался в определенном месте в нужное время – и получилось именно так, как произошло. Он случайно узнал от своего знакомого из руководящего штаба "Миная", что ведется поиск тренера - и назвал мою фамилию. Это предложение того заинтересовало и так я оказался в списке возможных кандидатов на роль главного тренера закарпатского клуба. Рад, что у меня есть такие друзья, как Козырев. Я ему очень благодарен.

– Как проходило знакомство с футболистами "Миная"?

– Оно получилось довольно интересным. Ведь с некоторыми из них я вместе еще играл, с некоторыми встречался на поле как соперник, а других видел по телевизору. Обратил внимание, что во время моего знакомства с командой все футболисты меня очень внимательно слушали. Мне это понравилось.

– Условия вашей работы и задачи с руководством клуба сразу же обсудили? Какие они?

– Мы это сделали еще во время телефонного разговора. И довольно быстро поняли, что хотим одного и того же. Приятно, что желания руководителей клуба совпадают с моими желаниями. У "Миная" две цели: первая – остаться в Премьер-лиге, а вторая – готовить и продавать молодых футболистов.

- По иронии судьбы в первом же матче под вашим руководством "Минаю" пришлось противостоять "Кривбассу" с вашим бывшим рулевым по "Заре" Юрием Вернидубом. Вас это мотивировало или наоборот?

– Считаю Вернидуба лучшим тренером в моей карьере. Так что лично для меня это было особой мотивацией – выиграть у него. К сожалению, этот матч показал, что нужно еще очень много работать.

– С Юрием Вернидубом хотя бы успели поговорить?

– Да. Беседовал и с ним, и с представителями его тренерского штаба, и с футболистами. Для этого было достаточно времени и накануне игры, и после нее.

- Чего, на ваш взгляд, не хватило "Миную" для положительного итога в матче с "Кривбассом"?

- Опыта. И только этого. В ходе поединка было три стопроцентных момента у наших молодых футболистов, однако они их не реализовали.

– Разочарование от несыгранного матча с киевским "Динамо" перед отпуском оставило неприятный осадок?

– Да. Очень неприятный. Мы очень хотели сыграть этот матч, тщательно готовились к нему, настраивались. Но после того, как игра не состоялась, все в клубе очень расстроились. Я тоже очень разочарован этой ситуацией и даже не знаю, как она решится. Мне не нравится, какие разговоры ведутся по этому матчу. Хочется, чтобы все было по-футбольному.

– По какой причине не состоялась игра с ЛНЗ?

– К нам обратились с просьбой перенести игру на другой срок, ведь в черкасском клубе не могли подготовить поле для ее проведения. Сначала место для проведения матча ЛНЗ нашел – это стадион имени Банникова в Киеве. Однако потом черкасчанам в предоставлении арены было отказано и получилось так, что они остались без поля. Поэтому мы пошли навстречу ЛНЗ и согласились перенести встречу на весеннюю часть чемпионата.

- Удалось ли составить первые впечатления о новых подопечных только на основании одного матча и серии тренировок?

– Да, удалось. До отпуска я успел провести в "Минае" три недели, и этого отрезка оказалось достаточно, чтобы определить тех футболистов, с которыми хотелось бы продолжить работу. Их, правда, осталось немного, однако я уверен, что мы сможем найти замену ушедшим из команды.

– Кого именно болельщики весной в составе "Миная" не увидят?

– Таких пятеро – Бандура, Немчанинов, Одарюк, Гечев и Рогозинский. Всех я хотел было видеть в команде и дальше, однако они решили уйти. Все остальные пока остаются. Это - молодые ребята.

– Перспектива работать с молодежью вас не пугает?

– Мне очень импонирует работа с молодыми футболистами. Дело в том, что за эти три недели я увидел, насколько они хотят добиться чего-нибудь в жизни. Бросается в глаза их большое желание, и с этими ребятами очень приятно работать. Честно говоря, я рад, что у меня они есть.

- Не планируете ли приглашать в команду молодых соотечественников?

– Нет. Хотя у меня есть полномочия привезти футболистов из Сербии, в нынешней ситуации этого делать не буду.

- Какой кадровый вектор развития предусмотрен в селекции "Миная"? В команде должны быть только молодые игроки?

– Нет-нет, это не так. На позиции, где у нас остались более опытные футболисты, будем искать молодых. И наоборот. Нужно, чтобы у нас был такой баланс опыта и молодости, который мог бы позволить остаться в Премьер-лиге.

– Когда "Минай" планирует начать подготовку к весенней части чемпионата?

– Собираемся 11 января. Первый, втягивающий, сбор будем проводить в Ужгороде. Может потом полетим в Турцию. Это станет окончательно известно незадолго до Нового года.

- Насколько вам удалось овладеть украинским языком?

- По-украински я все понимаю, ведь этот язык немного похож на сербский. Так что в этом у меня никаких проблем нет. А вот что касается общения в разговоре, то все делаю для того, чтобы его как можно быстрее выучить. Когда я пришел в "Минай", то в первый же день попросил команду общаться со мной по-украински. Кстати, именно так разговаривают все руководители клуба и мои ассистенты из тренерского штаба.

– Планируете перевезти семью в Украину, как это было в период карьеры игрока?

– Нет. В Ужгороде буду жить один, но семья – это мое счастье.

- Планируете поздравить с Рождеством и Новым годом тренеров, под руководством которых вы играли в Украине?

– Конечно! Мы ежегодно поздравляем друг друга с праздниками и этот год не станет исключением. Из тех, с кем приходилось работать, постоянно на связи с Юрием Вернидубом, Леонидом Буряком, Андреем Купцовым. Всегда приятно с ними общаться.

- Где будете проводить праздники?

– Дома, в родном Белграде.