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В Черкассах открылся фан-шоп ЛНЗ

Премьер-лига

Черкасчане открыли первый клубный магазин

В Черкассах открылся фан-шоп ЛНЗ

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Черкасский ЛНЗ открыл свой первый клубный магазин.

В фан-шопе представлена не только атрибутика клуба, но и линейка одежды технического спонсора черкасчан Macron.

На открытии присутствовали технический директор клуба Андрей Колесник и полузащитник Иван Тищенко. Посетители магазина имели возможность пообщаться, сделать фото и получить автограф.

Фан-шоп расположен по адресу Остафия Дашкевича, 19, ТРЦ "Крещатик Сити" (возле налоговой). График работы: 10:00 – 19:00, без выходных.

будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00 без выходных.

Напомним, на зимний перерыв ЛНЗ ушел на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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