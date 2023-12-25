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В Черкассах открылся фан-шоп ЛНЗ
Черкасчане открыли первый клубный магазин
Фото: ФК ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ открыл свой первый клубный магазин.
В фан-шопе представлена не только атрибутика клуба, но и линейка одежды технического спонсора черкасчан Macron.
На открытии присутствовали технический директор клуба Андрей Колесник и полузащитник Иван Тищенко. Посетители магазина имели возможность пообщаться, сделать фото и получить автограф.
Фан-шоп расположен по адресу Остафия Дашкевича, 19, ТРЦ "Крещатик Сити" (возле налоговой). График работы: 10:00 – 19:00, без выходных.
будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00 без выходных.
Напомним, на зимний перерыв ЛНЗ ушел на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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