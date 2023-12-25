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Пушич: Шахтер - не цирковая команда
Тренер рассказал о работе в условиях войны
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал, с какими трудностями сталкивается его команда из-за полномасштабной войны в Украине, которую начала Россия.
"Мы не цирковая команда, которая просто выходит на поле, чтобы показать несколько трюков. Мы путешествующая и, главное, дружная семья, у которой есть одна главная цель.
И это должно заставить людей своей страны гордиться, дать им на мгновение хорошее чувство, бороться за честь Украины. Игроки каждый день сталкиваются с болью и эмоциями войны и мы вынуждены каждый матч вытаскивать их из колеи… Это вызывает глубокое восхищение.
Конечно, нам также нужно стать здесь чемпионом и выиграть Кубок, если это возможно. Но опыт и значение футбола идут гораздо больше. Когда "Шахтер" играет на международном уровне, болеет вся Украина. Даже в окопах люди смотрят наши матчи. Это осознание вызывает у парней очень глубокие эмоции", - сказал Пушич в комментарии нидерландскому изданию Voetbal International.
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