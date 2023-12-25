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ЛНЗ вернул свеого полузащитника из аренды
Денис Долинский играл в Первой лиге
Фото: ФК Вікторія
Украинский полузащитник Денис Долинский покинул "Викторию", сообщает пресс-служба сумского клуба.
У хавбека завершился срок арендного соглашения и он возвращается в ЛНЗ, которому и принадлежит контракт футболиста.
Долинский выступал за "Викторию" с августа этого года. В футболке перволигового клуба он провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и отметился 2 ассистами.
Напомним, на зимнюю паузу "Виктория" ушла на 4-м месте в группе Б Первой лиги и весной сыграет в чемпионской группе. ЛНЗ первую часть своего дебютного чемпионата в УПЛ завершил на 10-й строчке в таблице.
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