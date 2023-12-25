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Скрипник: Ведущие клубы УПЛ стали слабее и все выровнялось

Премьер-лига

Тренер высказался об уровне лиги

Скрипник: Ведущие клубы УПЛ стали слабее и все выровнялось

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Известный тренер Виктор Скрипник, который недавно покинул "Ворсклу" и возглавил "Металлист 1925", поделился своей оценкой касательно уровня УПЛ в нынешнем сезоне.

"Сейчас в УПЛ нет явных топов. Ведущие клубы стали слабее, а остальные немного поднялись, и все очень выровнялось. Нет и беспросветных аутсайдеров, возможно только у "Миная" плохо с набором очков.

А так в каждом матче борьба, почти все команды бегут, действуют жестко в единоборствах, играют интенсивно, дают объем. Сейчас не так, как когда "Шахтер" и "Динамо" наводили шорох в Лиге чемпионов, а в УПЛ наигрывали игроков ротации. И по этим грандам равняли всех остальных без шансов для них. Сейчас же каждый может обыграть каждого", - сказал Скрипник в интервью Українському футболу.

Ранее сообщалось, что Скрипник будет зарабатывать в "Металлисте 1925" года меньше, чем в "Ворскле".

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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