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Скрипник: Ведущие клубы УПЛ стали слабее и все выровнялось
Тренер высказался об уровне лиги
Фото: Олександр Приходько
Известный тренер Виктор Скрипник, который недавно покинул "Ворсклу" и возглавил "Металлист 1925", поделился своей оценкой касательно уровня УПЛ в нынешнем сезоне.
"Сейчас в УПЛ нет явных топов. Ведущие клубы стали слабее, а остальные немного поднялись, и все очень выровнялось. Нет и беспросветных аутсайдеров, возможно только у "Миная" плохо с набором очков.
А так в каждом матче борьба, почти все команды бегут, действуют жестко в единоборствах, играют интенсивно, дают объем. Сейчас не так, как когда "Шахтер" и "Динамо" наводили шорох в Лиге чемпионов, а в УПЛ наигрывали игроков ротации. И по этим грандам равняли всех остальных без шансов для них. Сейчас же каждый может обыграть каждого", - сказал Скрипник в интервью Українському футболу.
Ранее сообщалось, что Скрипник будет зарабатывать в "Металлисте 1925" года меньше, чем в "Ворскле".
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