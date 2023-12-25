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Скрипник: Сейчас не так, как когда Шахтер и Динамо наводили шорох в ЛЧ а в УПЛ наигрывали игроков ротации
Специалист говорит, что сейчас уровень УПЛ выровнялся
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "
"Сейчас в УПЛ нет явных топов. Ведущие клубы стали слабее, а остальные немного поднялись, и все очень выровнялось. Нет и беспросветных аутсайдеров, возможно, только у "Миная" плохо с набором очков.
А так в каждом матче борьба, почти все команды бегут, действуют жестко в единоборствах, играют интенсивно, дают объем. Сейчас не так, как когда "Шахтер" и "Динамо" наводили шорох в Лиге чемпионов, а в УПЛ наигрывали игроков ротации. И по этим грандам равняли всех остальных без шансов для них. Сейчас каждый может обыграть каждого", - сказал Скрипник.
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