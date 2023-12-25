  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник: Сейчас не так, как когда Шахтер и Динамо наводили шорох в ЛЧ а в УПЛ наигрывали игроков ротации
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник: Сейчас не так, как когда Шахтер и Динамо наводили шорох в ЛЧ а в УПЛ наигрывали игроков ротации

Премьер-лига
Обновлено

Специалист говорит, что сейчас уровень УПЛ выровнялся

Скрипник: Сейчас не так, как когда Шахтер и Динамо наводили шорох в ЛЧ а в УПЛ наигрывали игроков ротации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник, который недавно принял "Металлист 1295", оценил нынешний уровень чемпионата Украины.

"Сейчас в УПЛ нет явных топов. Ведущие клубы стали слабее, а остальные немного поднялись, и все очень выровнялось. Нет и беспросветных аутсайдеров, возможно, только у "Миная" плохо с набором очков.

А так в каждом матче борьба, почти все команды бегут, действуют жестко в единоборствах, играют интенсивно, дают объем. Сейчас не так, как когда "Шахтер" и "Динамо" наводили шорох в Лиге чемпионов, а в УПЛ наигрывали игроков ротации. И по этим грандам равняли всех остальных без шансов для них. Сейчас каждый может обыграть каждого", - сказал Скрипник.

По теме
yellow-arrow
Динамо ищет левоного центрбека. В услугах Качарабы и Салюка киевляне не заинтересованы
yellow-arrow
Хавбек Полесья: Нынешняя плотность в УПЛ - это лучше, чем пять назад, когда ты видел только две команды
yellow-arrow
Цыганык: Днепр-1 принял решение выплатить долги перед легионерами для снятия трансферного бана
Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости