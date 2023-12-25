Цыганык: Шовковский, возможно, подпишет новый контракт с Динамо на улучшенных условиях

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что новоиспеченный главный тренер " Динамо " Александр Шовковский, вероятно, подпишет новый контракт с клубом на улучшенных условиях.

"Откровенно говоря, я не знаю точно, какой контракт у Шовковского. На днях должны была состояться встреча тренера с президентом клуба Игорем Суркисом.

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Те условия, которые у Шовковского были как помощника Луческу, те и оставались. Возможно, сейчас будет переподписан контракт на улучшенных условиях. Впрочем, они не будут запредельными – просто потому что нет сейчас денег в украинском футболе, чтобы платить дикие зарплаты", - сказал Цыганык.

Напомним, что Шовковский стал в начале ноября исполняющим обязанности главного тренера "бело-синих" после отставки Мирчи Луческу, а по итогам осенней части сезона был назначен главным тренером на полноценной основе.