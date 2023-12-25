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Василий Кравец зимой покинет Днепр-1, - источник

Премьер-лига
Обновлено

Защитник хочет получать больше игровой практики

Василий Кравец зимой покинет Днепр-1, - источник

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Василий Кравец зимой, вероятно, покинет днепровскую команду.

Об этом сообщил украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык.

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Игрока не устраивает количество времени, которое он проводит на поле. Также у клуба есть некоторые финансовые "моменты" перед агентами Кравца.

Защитник будет подыскивать себе команду, где ему будут больше доверять.

Напомним, что 26-летний защитник в текущем сезоне провел за днепрян 19 матчей во всех турнирах без результативных действий. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Василий Кравец СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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