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Василий Кравец зимой покинет Днепр-1, - источник
Защитник хочет получать больше игровой практики
scdnipro1.com.ua
Защитник "
Об этом сообщил украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык.
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Игрока не устраивает количество времени, которое он проводит на поле. Также у клуба есть некоторые финансовые "моменты" перед агентами Кравца.
Защитник будет подыскивать себе команду, где ему будут больше доверять.
Напомним, что 26-летний защитник в текущем сезоне провел за днепрян 19 матчей во всех турнирах без результативных действий. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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