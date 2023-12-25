"Летом ушли лучшие игроки". Скрипник рассказал, почему Ворскла провалила старт сезона

Бывший главный тренер " Ворсклы " Виктор Скрипник, который недавно принял "Металлист 1295", рассказал, почему полтавская команда провалила старт нынешнего сезона.

– У нас и в сезоне 2022/2023 было непростое начало. Первое полугодие "Ворскл"а провела в Ужгороде. Мы вернулись из Швеции после того, как не прошли этот АИК в квалификации Лиги конференций. Начали чемпионат с трех поражений, только в четвертом туре взяли очко в игре с "Александрией", затем паузы на игры сборной, конец первого круга и зимние сборы. Там участвовали в турнире Winter cup.

Весной команда стабилизировалась. Я был в "Ворскле" с лета 2022 года, пришел новый тренер со своими проблемами. Пока мы с командой привыкали друг к другу, прошло время. Казалось, последние пять игр чемпионата выигрываем и занимаем пятое место! Все молодцы, все красавцы.

Но летом 2023 года случается то, что происходит. Уходят лучшие игроки. Во-первых, Вася Кравец. Левый защитник, стабилизировал у нас игру сзади. С ним и Женя Павлюк подрос. Да и другие защитники тоже мастерство имеют. Но Кравец ушел.

Ушел Таулянт Сефери, проведший 13 голов за чемпионат.

Идет важный полузащитник Денис Олейник. У Дениса колоссальный опыт, он мяча не боится, вообще таких игроков можно по пальцам пересчитать. Одновременно "Ворсклу" покидают три основных игрока.

– "Ворскла" в декабрьских матчах отбирала очки у лидеров – "Руха" и "Днепра-1". Вы довольны тем, как команда играет?

– Произошла стабилизация игры. Игроки все лучше понимают друг друга. Молодые футболисты играют с большой мотивацией, но этого может не хватить на длинной дистанции. Не всегда хватает мастерства.

Не всегда есть и достаточная конкуренция на места в составе. Если у тебя обойма около тринадцати игроков, то всегда выигрывать ты не сможешь. Ведь бывают и травмы, и убыль формы. Игрокам иногда просто нужно выдохнуть.