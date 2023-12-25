Шандрук: Верес сможет остаться в УПЛ

Новоназначенный главный тренер ровенского " Вереса " Олег Шандрук рассказал, почему, по его мнению, команда провалила осеннюю часть сезона.

— У вас есть мысли о том, почему "Верес" никак не может выбраться из подвалов УПЛ. Традиции у команды есть, новый стадион построен, тренировочная база тоже строится. А главного – хороших результатов – нет. Есть ответ, почему так?

— Считаю, что "Верес" сейчас находится в стадии строительства. Мы молодой клуб, который хочет изменить украинский футбол — в плане инвестирования, в плане построения команды. Наверное, все знают, что у нас не так много денег. В украинском футболе залог квалифицированных игроков – это финансы. С некоторыми клубами мы не можем конкурировать, если мы хотим пригласить в свой состав того или иного игрока. На сегодняшний день мы открыли академию. Мы ищем молодых игроков и хотим развивать их. Пока мы решаем другие задачи, чем, возможно, те, которые многим нашим болельщикам хотели бы. Мало кто думал, что мы будем бороться за еврокубки. Но, думаю, мало кто думал, что мы будем зимовать на 15-м месте.

— На ваш взгляд, руководство "Вереса" не удовлетворено такими результатами?

— Наверное, все не довольны, если команда находится так низко в турнирной таблице. Каждый президент хочет выдавить максимум. Наверняка если стояла оценка попасть в топ-10 клубов, то предполагали, что мы будем в нижней части таблицы.

— Если бы у нас не было войны, в Ровно всегда бы заполнялся стадион "Авангард"?

– Да. Команду критикуют сильно, но любят.

- Вы сможете остаться в УПЛ?

- Сможем. Здесь просто формула. Отдаваться на 100% в тренировках, правильная ментальность всех членов клуба. У меня нет сомнений, что мы останемся в Премьер-лиге. Нам сначала нужно изменить ситуацию, мы хотим услышать от них аплодисменты за наш труд. А результат… Мы настроены оптимистично.