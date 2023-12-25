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Цыганык: Динамо ведет переговоры по Брагару. Результат будет известен в ближайшие дни
Вингер Черноморца зимой может очутиться в Динамо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" ведет переговоры по трансферу вингера "
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"Динамо" заинтересовано в вингере "Черноморца" Брагару.
На данный момент ведутся переговоры.
Ну, а окажется он в составе киевлян, или нет, будет известно в ближайшие дни", - сказал Цыганык.
Напомним, что 21-летний Брагару провел 19 матчей за "Черноморец" во всех турнирах этого сезона, в которых отдал 3 ассиста.
Контракт игрока с одесским клубом заканчивается летом 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.
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