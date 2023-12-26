Фатеев: В Оболони сказали, что на меня не рассчитывают

Защитник "Оболони" Дмитрий Фатеев отреагировал на решение столичного клуба выставить футболиста на трансфер.

- Вы были одним из ведущих игроков "Оболони" в Первой лиге и через полгода после повышения вас выставили на трансфер. Почему так?

- Инициатива исходила из клуба. Меня пригласили на встречу и сказали, что на меня не рассчитывают. Сказали искать себе новую команду, а потом со мной разорвут контракт.

- Вы были удивлены этим решением?

- Сейчас я не могу ответить на ваш вопрос. Прошло немного времени.

- Вам объяснили, почему "Оболонь" решила от вас избавиться?

- Я не понимаю, почему так произошло.

- К вам поступали предложения из других команд?

- Заочные варианты есть. До конкретики еще не дошло. Речь идет о командах Первой лиги и УПЛ.

- То, что вы засветились в УПЛ, может поспособствовать скорейшему трудоустройству?

- 9 игр за полгода. Надеюсь, что это поможет. Постараюсь закрыть вопрос до нового года.

- Как бы вы оценили ваш этап карьеры в "Оболони"?

- Помог команде выйти в УПЛ. Был основным этот период. Почему после повышения перестал мало играть? Это уже к тренерскому штабу вопрос. Со своей стороны я выкладывался на максимум на тренировках и в играх.

- Поисками новой команды будете заниматься самостоятельно?

- Какие агенты? Мне уже 29 лет, - сказал Фатеев.

Ранее сообщалось, что Фатеевым интересуются "Ингулец", "Виктория" и ЮКСА.