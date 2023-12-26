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Фатеев: В Оболони сказали, что на меня не рассчитывают
Киевский клуб выставил защитника на трансфер
Фото: ФК Оболонь
Защитник "Оболони" Дмитрий Фатеев отреагировал на решение столичного клуба выставить футболиста на трансфер.
- Вы были одним из ведущих игроков "Оболони" в Первой лиге и через полгода после повышения вас выставили на трансфер. Почему так?
- Инициатива исходила из клуба. Меня пригласили на встречу и сказали, что на меня не рассчитывают. Сказали искать себе новую команду, а потом со мной разорвут контракт.
- Вы были удивлены этим решением?
- Сейчас я не могу ответить на ваш вопрос. Прошло немного времени.
- Вам объяснили, почему "Оболонь" решила от вас избавиться?
- Я не понимаю, почему так произошло.
- К вам поступали предложения из других команд?
- Заочные варианты есть. До конкретики еще не дошло. Речь идет о командах Первой лиги и УПЛ.
- То, что вы засветились в УПЛ, может поспособствовать скорейшему трудоустройству?
- 9 игр за полгода. Надеюсь, что это поможет. Постараюсь закрыть вопрос до нового года.
- Как бы вы оценили ваш этап карьеры в "Оболони"?
- Помог команде выйти в УПЛ. Был основным этот период. Почему после повышения перестал мало играть? Это уже к тренерскому штабу вопрос. Со своей стороны я выкладывался на максимум на тренировках и в играх.
- Поисками новой команды будете заниматься самостоятельно?
- Какие агенты? Мне уже 29 лет, - сказал Фатеев.
Ранее сообщалось, что Фатеевым интересуются "Ингулец", "Виктория" и ЮКСА.
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