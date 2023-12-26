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Пушич: Шахтер провел матч в Японии ради Украины, людей и доброго дела
Поединок носил благотворительный характер
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итоги проведения благотворительного матча с ФК "Ависпа Фукуока" в Токио, который завершился ничьей 2:2.
"Было довольно сложно отправиться в путь сразу после игры Лиги чемпионов и с ощущением того, что сезон завершен. Кажется, в целом мы провели в самолете 44 часа, что невероятно. Но мы знали, ради чего это делаем.
Как вы сказали, это все ради Украины, людей и доброго дела. Это благотворительная игра. Судя по реакции и благодарности людей, очень рад, что мы это сделали. Да, было непросто - это длительное путешествие, которое забрало немало энергии, но мы представили страну и привлекли внимание к ситуации в Украине, а еще собрали средства на добрые дела.
Очень горжусь всеми своими игроками и каждым в клубе, кто был с нами и приложил много усилий. Счастлив, что мы это сделали!", - приводит слова Пушича клубная пресс-служба.
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