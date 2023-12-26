"Надеюсь, нам удастся сделать Шахтер сильнее". Пушич - о планах на зимнее трансферное окно

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал о трансферных планах донецкого клуба.

- Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с трансферами. Могут ли болельщики ожидать новых игроков? Возможно, поделитесь вашей главной идеей по трансферам: какие футболисты нужны "Шахтеру"?

- Как говорилось, когда я прибыл в клуб: мы строим новый "Шахтер". Поэтому нужно время. Мы для этого прилагаем много усилий. Как и каждая команда, каждый клуб, мы хотим как можно лучше развиваться, чтобы достичь высокого уровня. Иногда для этого нужна свежая кровь, определенные характеристики, дополнительные качества. Если мы сделаем какие-то шаги на трансферном рынке, то это потому, что хотим иметь особые качества дополнительно к тем, что уже имеем. Это очень важно. Есть несколько недель, мы над этим работаем. Надеюсь, удастся сделать так, чтобы наша команда стала еще сильнее.

Еще не знаю деталей, но надеюсь, что мы сделаем следующий шаг для нашего развития - благодаря не только текущей работе, но и трансферам. Подчеркну, что для нас это нелегко из-за ситуации в стране, ее нынешнего восприятия людьми, поэтому клубу трудно как найти игроков, так и поощрить на переезд. Надеюсь, мы сделаем следующий шаг, чтобы привлечь футболистов, которые наблюдали за нами в Лиге чемпионов, которые видели, как мы играем, что мы сможем добиться успеха. Возможно, это сыграло бы значительную роль в том, чтобы футболисты согласились присоединиться к "Шахтеру". Повторюсь, клубу и нам нелегко, но мы делаем все возможное, чтобы сделать нашу команду сильнее, - сказал Пушич.