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"Надеюсь, нам удастся сделать Шахтер сильнее". Пушич - о планах на зимнее трансферное окно

Премьер-лига

Марино Пушич рассказал, планирует ли клуб подписывать новых игроков зимой

"Надеюсь, нам удастся сделать Шахтер сильнее". Пушич - о планах на зимнее трансферное окно

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал о трансферных планах донецкого клуба.

- Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с трансферами. Могут ли болельщики ожидать новых игроков? Возможно, поделитесь вашей главной идеей по трансферам: какие футболисты нужны "Шахтеру"?

- Как говорилось, когда я прибыл в клуб: мы строим новый "Шахтер". Поэтому нужно время. Мы для этого прилагаем много усилий. Как и каждая команда, каждый клуб, мы хотим как можно лучше развиваться, чтобы достичь высокого уровня. Иногда для этого нужна свежая кровь, определенные характеристики, дополнительные качества. Если мы сделаем какие-то шаги на трансферном рынке, то это потому, что хотим иметь особые качества дополнительно к тем, что уже имеем. Это очень важно. Есть несколько недель, мы над этим работаем. Надеюсь, удастся сделать так, чтобы наша команда стала еще сильнее.

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Еще не знаю деталей, но надеюсь, что мы сделаем следующий шаг для нашего развития - благодаря не только текущей работе, но и трансферам. Подчеркну, что для нас это нелегко из-за ситуации в стране, ее нынешнего восприятия людьми, поэтому клубу трудно как найти игроков, так и поощрить на переезд. Надеюсь, мы сделаем следующий шаг, чтобы привлечь футболистов, которые наблюдали за нами в Лиге чемпионов, которые видели, как мы играем, что мы сможем добиться успеха. Возможно, это сыграло бы значительную роль в том, чтобы футболисты согласились присоединиться к "Шахтеру". Повторюсь, клубу и нам нелегко, но мы делаем все возможное, чтобы сделать нашу команду сильнее, - сказал Пушич.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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