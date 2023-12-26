Форвард Зари: Нам нужно исправлять ситуацию после зимней паузы

Нападающий "Зари" Эдуардо Герреро прокомментировал итог осенней части для луганской команды.

- Конечно, мы не можем быть довольны тем, на каком месте находимся в турнирной таблице. Где-то это произошло, возможно, из-за частой смены тренеров, где-то, нам не хватало фарта.

Но, конечно, нельзя искать причину в ком-то. Надо и на себя смотреть, на то, какой время от времени мы показывали уровень футбола.

- Несмотря на плохую часть сезона, ты сейчас являешься главным бомбардиром нашей команды.

- Во-первых: хотелось бы всегда забивать чаще. Я знаю, что могу играть лучше и еще сильнее помогать команде. Во-вторых: всегда есть место для прогресса, поэтому надо работать и исправлять ситуацию весной.

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- Мы, также, имели шанс лучше выступить не только в чемпионате, но и еврокубках.

- Да, неплохо начали. Ничья с "Гентом", затем победа над "Брейдабликом". Одними из ключевых были встречи против "Маккаби". У нас были шансы не проиграть и тогда можно было бы рассчитывать на выход из группы. Но два поражения подряд повлияли на это.

К тому же, мы должны были лучше выступить в Кубке Украины. С другой стороны - это уже дело прошлых дней. Надо хорошо подготовиться на сборах и исправлять ситуацию после зимней паузы, - резюмировал Герреро.