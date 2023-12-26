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Дибанго: Согласился бы я принять украинское гражданство? Сложный вопрос
Легионер "Кривбасса" ответил на вопросы болельщиков
Фото: fckryvbas.com
Камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго, лучший футболист команды по итогам первого полугодия-2023/24, ответил на вопросы болельщиков "красно-белых":
- С кем из игроков европейского футбола хотел бы обменяться футболками после матча "Кривбасса" в Лиге Чемпионов?
- Это Давид Алаба ("Реал"). Он — мой самый любимый игрок. Очень нравится его игра.
- Что больше всего нравится в Украине?
- Я пока не знаю Украину очень хорошо, но я в восторге от украинцев. Люди в Кривом Роге мне очень нравятся, они здесь просто прекрасные.
- Что из украинской кухни вам больше всего засело в сердце и знаете ли мировую кухню, которая бы превзошла нашу?
- Еще не успел попробовать много блюд украинской кухни. Но я точно люблю борщ. Это такой украинский суп.
- Согласился бы ты принять украинское гражданство, если бы предложили?
- Это сложный вопрос, не могу сейчас на него ответить. Мне нравится Украина, уважаю ее, но сейчас это сложный вопрос для меня.
- Как начиналась твоя карьера футболиста и почему выбрал именно футбол, а не другую профессию?
- Моя карьера началась в Камеруне, в Первой лиге. Потом я переехал в Беларусь, и вот сейчас играю в Украине. Думаю, если бы не футбол, я мог быть математиком. Мне нравилось учиться, но появилась возможность перебраться в Европу, чтобы играть в футбол, поэтому сейчас я - футболист.
- Есть ли у вас особый ритуал, примета или суеверие перед началом важных матчей?
- Не только перед важными матчами, перед каждой игрой. Я читаю Библию и молюсь Богу. Он меня защищает и придает сил, чтобы играть в футбол. Мой ритуал - это Библия.
- Некоторые болельщики пишут в комментариях в соцсетях, что Иван Дибанго - настоящая машина. Если бы ты был автомобилем, то какой марки был?
- (улыбается) Даже не знаю. Возможно, Range Rover.
- Лучший вопрос, по твоему мнению?
- О моих ритуалах.
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