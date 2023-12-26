Дибанго: Согласился бы я принять украинское гражданство? Сложный вопрос

Камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго, лучший футболист команды по итогам первого полугодия-2023/24, ответил на вопросы болельщиков "красно-белых":

- С кем из игроков европейского футбола хотел бы обменяться футболками после матча "Кривбасса" в Лиге Чемпионов?

- Это Давид Алаба ("Реал"). Он — мой самый любимый игрок. Очень нравится его игра.

- Что больше всего нравится в Украине?

- Я пока не знаю Украину очень хорошо, но я в восторге от украинцев. Люди в Кривом Роге мне очень нравятся, они здесь просто прекрасные.

- Что из украинской кухни вам больше всего засело в сердце и знаете ли мировую кухню, которая бы превзошла нашу?

- Еще не успел попробовать много блюд украинской кухни. Но я точно люблю борщ. Это такой украинский суп.

- Согласился бы ты принять украинское гражданство, если бы предложили?

- Это сложный вопрос, не могу сейчас на него ответить. Мне нравится Украина, уважаю ее, но сейчас это сложный вопрос для меня.

- Как начиналась твоя карьера футболиста и почему выбрал именно футбол, а не другую профессию?

- Моя карьера началась в Камеруне, в Первой лиге. Потом я переехал в Беларусь, и вот сейчас играю в Украине. Думаю, если бы не футбол, я мог быть математиком. Мне нравилось учиться, но появилась возможность перебраться в Европу, чтобы играть в футбол, поэтому сейчас я - футболист.

- Есть ли у вас особый ритуал, примета или суеверие перед началом важных матчей?

- Не только перед важными матчами, перед каждой игрой. Я читаю Библию и молюсь Богу. Он меня защищает и придает сил, чтобы играть в футбол. Мой ритуал - это Библия.

- Некоторые болельщики пишут в комментариях в соцсетях, что Иван Дибанго - настоящая машина. Если бы ты был автомобилем, то какой марки был?

- (улыбается) Даже не знаю. Возможно, Range Rover.

- Лучший вопрос, по твоему мнению?

- О моих ритуалах.