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Пушич: Для Шахтера конкуренция в УПЛ еще сложнее, ведь мы выступаем в еврокубках

Премьер-лига

Тренер - о выступлениях команды в первой части сезона УПЛ

Пушич: Для Шахтера конкуренция в УПЛ еще сложнее, ведь мы выступаем в еврокубках

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился мнением о выступлениях своей команды в первой части сезона УПЛ.

"Мы уже сейчас находимся в лидирующей части таблицы, хотя и делим это положение с другими командами. Очень жесткая конкуренция. Возможно, именно для "Шахтера" она еще сложнее, ведь мы выступаем в еврокубках, поэтому должны много времени тратить на переезды и тренировки, отдавать много энергии. Также ощущается значительная разница в атмосфере на стадионах в разных турнирах, поэтому приходится справляться с этим психологическим аспектом. Это непросто, но мы продолжаем соревноваться и уже показали, что можем доминировать и побеждать.

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Но мы увидели, что это достаточно сложный чемпионат, где многие команды отдают предпочтение игре в обороне, - непросто действовать против таких соперников. Но, как я уже говорил, мы показали, что способны конкурировать, что являемся кандидатами на борьбу за чемпионство. Мы не одни такие, есть еще несколько команд. Нас ждет интересная вторая часть сезона", - отметил Пушич.

Напомним, на зимнюю паузу "Шахтер" ушел четвертым в турнирной таблице УПЛ, имея две игры в запасе.

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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