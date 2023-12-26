Заря в Польше проводила переговоры с потенциальным новым главным тренером

В то время как игроки " Зари " находятся в отпуске, руководство клуба продолжает раздумывать о новом главном тренере для команды.

По информации Sport.ua, пока сложно сказать, кто будет руководить тренировочным процессом после отпуска – Юрий Коваль, исполнявший обязанности главного тренера в конце первой части сезона, или же новый наставник.

Но уже известно, что среди других кандидатов луганский клуб остановил свой выбор на нидерландском специалисте Раймонде Аттевелде, который присутствовал на последнем поединке группового раунда Лиги конференций "Заря" – "Брейдаблик" в польском Люблине и провел переговоры с руководством луганского клуба.

Конкретика в этом кадровом вопросе должна появиться в начале следующего года.

Напомним, что "Заря" начнет подготовку к весенней части сезона 16 января 2024 года в Киеве, а 19 января транзитом через Кишинев отправятся на турецкий этап подготовки, где проведут шесть контрольных матчей.