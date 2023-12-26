Пушич: Команда приняла мою футбольную философию со всеми ее деталями

Главный тренер " Шахтер " Марино Пушич оценил два месяца своего пребывания на посту наставника "горняки".

– Как оцениваете два месяца своего пребывания в должности главного тренера "Шахтера"? Что было самым важным в этот промежуток времени, какими моментами удовлетворены, возможно, это конкретные результаты или матчи?

– Во-первых, вы сказали "два месяца", а ощущение такое, будто прошло гораздо больше времени, потому что это был слишком бурный период. Я пришел за день до поединка с "Барселоной". Мы сыграли много матчей, провели вместе много времени в пути, поэтому все чувствуется дольше.

Важным моментом было то, что команда и все работники клуба встретили меня очень тепло и сделали так, чтобы я чувствовал себя хорошо. Сразу ощущалась определенная связь, была хорошая энергетика. Это важные основы для дальнейшего развития и сотрудничества. Также важно, что команда приняла мою футбольную философию со всеми ее деталями, ведь я очень добросовестно работал и пытался построить необходимую связь, поэтому было очень приятно это видеть и чувствовать.

Мои игроки отлично провели первый этап. То, как мы играем, очень важно, как и результаты и цели, которых мы достигли за эти два месяца. Что касается чемпионата, да, есть один проигрыш и одна ничья, но было важно оставаться на верхних позициях таблицы, а мы – именно там. Если выиграем две перенесенные игры, окажемся на первом месте. В еврокубках мы провели исторический матч с "Барселоной". Стоит отметить первую игру, но особого внимания заслуживает наш победный поединок. Благодаря этому выигрышу, мы продолжим европейскую кампанию после зимней паузы. Что касается особых моментов, то для меня это то, как мы работаем вместе с командой и всеми в клубе. Когда царит хорошая атмосфера, тогда есть достижения.

– Вы пришли в "Шахтер" перед матчем с "Барселоной", затем присоединились Марио и другие ассистенты. Какая ситуация сейчас: уже сформировали свой тренерский штаб или работа по этому направлению продолжается?

– Хорошо, что вы вспомнили это, что тоже очень важно. Было много соображений, но все в клубе меня поддерживали, за что я благодарен. Собирать тренерскую команду во время официальных соревнований и достаточно сложных игр является непростым процессом, но нам удалось. Пока не могу ответить, завершен ли этот процесс. Возможно, пригодится еще один специалист. Радуюсь, что мы уже очень близко к тренерскому штабу, который хочется видеть. Работаю над тем, чтобы закрыть все вопросы до начала собрания в январе.

Я доволен результатом, ведь это сложная задача во время сезона: у многих заключены контракты с клубами, у них есть определенные обязательства, к тому же не так просто уговорить людей приехать из-за ситуации в Украине. Я подал хороший пример, надеюсь, это даст толчок другим сделать шаг в этом направлении, потому что я ответственный человек, который не совершает странных поступков и не будет вредить себе. Посмотрим, возможно кто-то присоединится к нам в следующие несколько недель, однако я доволен нынешней ситуацией.

– В первых интервью вы говорили, что знаете "Шахтер", игроков. За эти два месяца вы смогли увидеть команду изнутри. Что скажете сейчас? Возможно, узнали что-нибудь новое?

– Вы правильно заметили, ведь одно – анализировать команду как соперника, совсем другое – работать с ней каждый день, еще и при непростых обстоятельствах. Это отличная группа, которая готова тяжело работать. Некоторые вещи меня удивляют – иногда положительно, иногда отрицательно, – но это нормальный процесс. Когда поближе знакомишься с людьми, начинаешь лучше понимать их возможности. Для меня очень важно отношение к работе. Будем продолжать совершенствоваться, поэтому есть простор для развития. Не удивлен, что ребята могут хорошо играть в футбол, потому что раньше это видел. Я увидел потенциал в этой команде: некоторые развиваются быстрее, другие будут только делать следующие шаги. Это обычный логический процесс на этом шаге. Но больше мне нравится, что они действительно стараются и чувствуют футбольную философию, которую я хочу продвигать.