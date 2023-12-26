Пушич: Марсель проведет несколько официальных матчей, прежде чем сыграет с нами – это большая разница

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич рассказал о зимних планах команды.

– "Шахтер" имеет длительный зимний перерыв: почти месяц отпуска, после которого – сборы предыдущие тренеры говорили, что это для них новая практика, потому что в европейских чемпионатах зимой нет паузы, они играют в футбол, а в Украине у нас двухмесячный перерыв. Что вы думаете об этом и насколько это для вас необычно?

– Это специфическая и необычная ситуация, но я способен адаптироваться, быстро приспосабливаюсь к обстоятельствам и всегда думаю о том, что при таких условиях, в такой ситуации мы можем сделать, чтобы лучше подготовить нашу команду. Я анализировал это со многими членами тренерского штаба и мы создали план подготовки на этот месяц в Анталье. Программа готова, мы будем усердно работать за ней, чтобы быть готовыми к первому матчу.

Очень необычно, потому что другие команды уже будут играть в это время: "Марсель" проведет несколько официальных поединков, прежде чем встретится с нами, а у нас будут только товарищеские матчи – это большая разница. Но есть, что есть. Будем стараться максимально подготовиться к этой игре, учитывая ее сложность, и настроиться на этот уровень в товарищеских матчах, которые сыграем в период подготовки. Это непросто, но мы будем прилагать все усилия на тренировках и в играх, чтобы быть готовыми, что, должен заметить, не преимущество, потому что команды уже играют официальные матчи, чувствуют этот высокий соревновательный уровень. Для нас ситуация иначе – попытаемся справиться с помощью программы тренировок.

– Следующий вопрос касается потенциальных соперников во время этого сбора: имеет ли для вас значение уровень оппонентов в спаррингах?

– Я всегда хочу играть против сильнейших соперников во время подготовки. Почему? Потому что есть большое сопротивление, и поэтому ты должен играть на грани возможностей. Результат не так важен, ведь все дело в сложности поединков и в том, чтобы быть готовым к официальным матчам. Я хотел бы играть против сильнейших, но это не так легко во время зимнего перерыва, потому что мы будем находиться в Турции, и найти таких оппонентов непросто, потому что большинство чемпионатов уже восстановятся. Надеюсь, удастся найти сильные команды в Турции, чтобы иметь хорошую практику.

Конечно, это минус для нас, но повторюсь: мы приложим максимальные усилия, чтобы достичь этого уровня, пройти как можно дальше, хотя это нелегко. Да, трудно найти топовые команды и играть с ними для практики, но я этого хотел бы, потому что после пяти-шести матчей с такими оппонентами ты ментально, физически и тактически лучше готов к следующей игре с таким соперником, как "Марсель", клубом с невероятной историей, большим бюджетом и остальными плюсами. Но таковы обстоятельства. Мы работаем над этим и увидим, сможем ли найти соперников в ближайшие две недели.