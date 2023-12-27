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Легионеры-легенды Ворсклы. СМИ назвали двух кандидатов на замену Скрипнику

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Албанец и серб

Легионеры-легенды Ворсклы. СМИ назвали двух кандидатов на замену Скрипнику

Фото: із відкритих джерел

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Стало известно, кто может возглавить "Ворсклу" после ухода Виктора Скрипника.

Как сообщает Sport Arena, полтавчане рассматривают возможность предложить пост главного тренера одному из легионеров - легенд клуба. Учитывая наличие соответствующей тренерской лицензии, речь идет об албанце Армене Даллку либо сербе Йоване Маркоски.

40-летний Даллку отыграл за "Ворсклу" 11 лет на позиции защитника — 337 матчей в сумме. С 2019 года он работает главным тренером — сперва в "Приштине" (Косово), а с 2020 и по сей день — в "Дукаджини" (оттуда же).

43-летний плеймейкер Маркоски отдал "Ворскле" девять лет, сыграл 257 матчей, выполнил 43 результативных действия. Лишь в прошлом году Йован завершил карьеру в "Радничках" (Обреновац), и в настоящий момент тренирует этот клуб из третьего по уровню дивизиона Сербии.

Напомним, 20 декабря Ворскла заявила о прекращении сотрудничества с Виктором Скрипником, который официально трудоустроился в "Металлист 1925".

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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