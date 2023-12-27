Легионеры-легенды Ворсклы. СМИ назвали двух кандидатов на замену Скрипнику

Стало известно, кто может возглавить "Ворсклу" после ухода Виктора Скрипника.

Как сообщает Sport Arena, полтавчане рассматривают возможность предложить пост главного тренера одному из легионеров - легенд клуба. Учитывая наличие соответствующей тренерской лицензии, речь идет об албанце Армене Даллку либо сербе Йоване Маркоски.

40-летний Даллку отыграл за "Ворсклу" 11 лет на позиции защитника — 337 матчей в сумме. С 2019 года он работает главным тренером — сперва в "Приштине" (Косово), а с 2020 и по сей день — в "Дукаджини" (оттуда же).

43-летний плеймейкер Маркоски отдал "Ворскле" девять лет, сыграл 257 матчей, выполнил 43 результативных действия. Лишь в прошлом году Йован завершил карьеру в "Радничках" (Обреновац), и в настоящий момент тренирует этот клуб из третьего по уровню дивизиона Сербии.

Напомним, 20 декабря Ворскла заявила о прекращении сотрудничества с Виктором Скрипником, который официально трудоустроился в "Металлист 1925".