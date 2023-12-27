Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легионеры-легенды Ворсклы. СМИ назвали двух кандидатов на замену Скрипнику
Албанец и серб
Фото: із відкритих джерел
Стало известно, кто может возглавить "Ворсклу" после ухода Виктора Скрипника.
Как сообщает Sport Arena, полтавчане рассматривают возможность предложить пост главного тренера одному из легионеров - легенд клуба. Учитывая наличие соответствующей тренерской лицензии, речь идет об албанце Армене Даллку либо сербе Йоване Маркоски.
40-летний Даллку отыграл за "Ворсклу" 11 лет на позиции защитника — 337 матчей в сумме. С 2019 года он работает главным тренером — сперва в "Приштине" (Косово), а с 2020 и по сей день — в "Дукаджини" (оттуда же).
43-летний плеймейкер Маркоски отдал "Ворскле" девять лет, сыграл 257 матчей, выполнил 43 результативных действия. Лишь в прошлом году Йован завершил карьеру в "Радничках" (Обреновац), и в настоящий момент тренирует этот клуб из третьего по уровню дивизиона Сербии.
Напомним, 20 декабря Ворскла заявила о прекращении сотрудничества с Виктором Скрипником, который официально трудоустроился в "Металлист 1925".
Популярное сейчас
- В том, что Зинченко не удержал Салаха, виноват… Артета. Обзор матча Ливерпуль – Арсенал
- Суперкамбэк. Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2. Обзор матча и видео голов
- АПЛ. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2. Сказка тен Хага
- Не Пихаленок и Сваток. Ребров интересовался у Максимова еще одним игроком Днепра-1 для сборной
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО