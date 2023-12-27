Динамо анонсировало запуск Украинской военной лиги

Киевское "Динамо" в своих социальных сетях анонсировало запуск Украинской военной лиги.

"В ожидании первого сезона украинской военной лиги по футболу", - гласит подпись к видео.

"Как выходишь на поле, то думаешь только о футболе", - сказал один из военных.

Украинская военная лига (УВЛ) уже имеет логотип, сделанный в военном стиле, а также лозунг: "Жажда победы". Дата старта турнира и другие подробности пока неизвестны.