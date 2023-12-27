Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо анонсировало запуск Украинской военной лиги
В Украине появится лига с участием военных
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Киевское "Динамо" в своих социальных сетях анонсировало запуск Украинской военной лиги.
"В ожидании первого сезона украинской военной лиги по футболу", - гласит подпись к видео.
"Как выходишь на поле, то думаешь только о футболе", - сказал один из военных.
Украинская военная лига (УВЛ) уже имеет логотип, сделанный в военном стиле, а также лозунг: "Жажда победы". Дата старта турнира и другие подробности пока неизвестны.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Если он так хочет – то пожалуйста". Жена Трубина - о "романе" Мудрика с российской моделью
- Ливерпуль вышел в лидеры АПЛ, победы Забарного и Сидорчука, яркий камбэк МЮ. Главные новости за 26 декабря
- Суперкамбэк. Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2. Обзор матча и видео голов
- Черноморец остался без вице-президента: Генинсон покинул клуб
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн