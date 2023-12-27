Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин сообщил, что клуб готов сотрудничать с Премьер-лигой для создания совместного продукта и его трансляции на единой платформе.

"ФК "Рух" приветствует тот факт, что Премьер-лига и клубы пришли к выводу, о котором мы говорили еще полгода назад: клубы и Лига должны самостоятельно создать свой собственный продукт. Соответственно, клубы и УПЛ будут сами заниматься его производством, продвижением, дистрибуцией и продажей. Эту концепцию собственного "УПЛ ТВ" "Рух" предлагал еще летом, но пришлось пройти сложный период осознания, и мы рады, что клубы сейчас также решили, что нужно идти именно этим путем. Один из топ-менеджеров УПЛ Максим Радченко предложил тот концепт изготовления продукта, который почти полностью соответствует нашему видению. Следовательно, "Рух" готов присоединиться к реализации проекта "УПЛ TV", который имеет большие перспективы централизованно собрать права всех 16-ти клубов УПЛ для достижения значительных коммерческих результатов уже в ближайшем будущем.

Мы не изменили этой идее, ведь такое направление выбрали этим летом и сначала столкнулись с непониманием со стороны Премьер-лиги и других клубов. Впрочем, время показало, что "Рух" и "Минай" двигались в правильном направлении. Все наработки, которые мы сделали в этот период, будут переданы УПЛ. В частности, на благо клубов будет работать YouTube-канал UPL.TV на 53,5 тыс. подписчиков, а также другие действующие площадки "УПЛ ТВ" (Instagram, Telegram, TikTok (более 6 тыс. подписчиков)). На этих платформах есть возможность генерировать большое количество контента, а к уже имеющейся аудитории будут добавляться еще больше футбольных болельщиков. "Рух" никогда не посягал на то, что принадлежит всем клубам, а всегда оставался последовательным в своих действиях и решениях и работал в интересах УПЛ для создания единого централизованного продукта, который собственно принадлежал бы всем клубам. За полгода мы инвестировали немалые средства на продвижение созданного контента на различных платформах и хотели доказать, что это - правильный путь. Мы делали качественный продукт: трансляции матчей, пред- и послематчевые студии, сопутствующий контент", - отметил Дедышин.

С полным его заявлением можно ознакомиться здесь.