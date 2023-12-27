Премьер-лига
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Внимательно ли вы следили за украинским футболом в 2023-м году? Квиз от UA-Футбол
Что вам запомнилось больше всего за этот год?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский футбол в 2023 году дарил нам разные эмоции: были как выдающиеся триумфы, так и досадные поражения. Сегодня мы вам предлагаем освежить в памяти самые интересные события в отечественном футболе за уходящий год, пройдя наш квиз.
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